Joystick volo PC: i migliori modelli da acquistare

Joystick volo PC: quale comprare

Selezionare un joystick volo PC, a differenza dei classici joystick PC è davvero semplice, ed esiste solamente un unico punto da guardare con estrema cautela. Perché uno di questi prodotti sia valido, fruibile e funzionale per videogiocare è assolutamente fondamentale che il joystick in sé sia in grado di ruotare orizzontalmente. Se un prodotto si muove solamente avanti/indietro e destra/sinistra, infatti, non ci consentirà di regolare il nostro spostamento laterale senza alterare l’asse di volo. Detto questo, vi sono altri punti interessanti da valutare, ma questo è l’unico davvero critico.

La maggioranza assoluta dei joystick volo PC adotta una configurazione HOTAS (Hands-On Throttle and Stick). Questo acronimo sta semplicemente a rappresentare il fatto che questa periferica è divisa in due entità separate: il joystick e la manetta (in alcuni casi “le manette”). Questo layout è sicuramente preferibile, dato che non solo pone in maniera facilmente accessibile tutti i comandi principali, ma offre a seconda della fascia di prezzo anche numerose opzioni e pulsanti aggiuntive per potenziare l’esperienza. In aggiunta, potenzia anche il senso di immersione e simulazione dell’esperienza, che è l’intera ragione che dovrebbe spingere ad acquistare uno di questi prodotti.

Infine, oltre a dare un’occhio di riguardo alla qualità dei materiali ed alla solidità della costruzione, è importante valutare se il prodotto sia o meno sufficiente per il tipo di gioco che andremo a giocare. Per fare un esempio pratico, un gioco dallo stampo simulativo come Elite Dangerous verrà vissuto in maniera immensamente migliore se fruito con un joystick volo PC munito di numerosi switch e tasti analogici. In questa maniera, infatti, sarà possibile interagire con tutte le funzioni del gioco senza dover togliere le mani dalla periferica per passare alla tastiera. Un gioco di taglio arcade, però, non richiede tutto questo livello di controllo, dunque in quei casi una soluzione più abbordabile potrebbe risultare più idonea. A voi la scelta, ma state attenti a non acquistare una periferica “inadatta” per la tipologia di gioco che andrete a giocare.