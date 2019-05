Joystick PS4: tutte le soluzioni per la tua console

Joystick PS4: quale comprare

L’ultima versione di questo joystick, chiamato DualShock 4, è stata rilasciata con risultati contrastanti. Chi si aspettava un’evoluzione del design è rimasto deluso, e alcuni difetti di fabbricazione ne hanno macchiato ulteriormente il lancio iniziale – primo fra tutti una pessima scelta nei materiali delle levette analogiche, la cui protezione in gomma si usurava fin troppo facilmente. Ma questi problemi sono stati completamente sistemati negli stock seguenti, e oggi il DualShock 4 è uno dei controller più equilibrati sul mercato. Non è ancora perfetto, ma offre una fantastica esperienza di gioco senza spingere il prezzo troppo in alto.

L’ergonomia risulta di buon livello, e il trackpad aggiunto in questa generazione è un’ottima idea non ancora sfruttata a dovere. Ma il design completamente simmetrico di questo modello potrebbe essere migliorato ulteriormente. Sony ha deciso di non cambiare il look dei DualShock, considerandolo un vero e proprio marchio di fabbrica. Sul mercato sono però disponibili molti modelli che offrono esperienze diverse. Potrebbero essere ideali se non ti trovi bene con i DualShock, se vuoi fare un upgrade per tornei o partite di alto livello, o se hai bisogno di un semplice secondo controller e stai valutando diverse opzioni. La nostra selezione terrà conto di tutti questi fattori.