Joypad Xbox One: la selezione dei migliori pad per la console Microsoft

Joypad Xbox One: quale comprare

Scegliere un joypad Xbox One adatto alle proprie esigenze, sia esso sostitutivo o semplicemente da affiancare a quello già incluso con la console, è per fortuna un processo davvero semplice. Una volta stabilito se il pad è compatibile col la propria Xbox One (i primi modelli usavano soluzioni con connettività Wi-Fi, i susseguenti invece usano la tecnologia Bluetooth) i punti chiave da ponderare sono infatti davvero pochi, ma il più importante è sicuramente l’ergonomia.

L’ergonomia

La forma ed i materiali impiegati per costruire il controller sono molto importanti per capire se il pad faccia o meno al caso nostro. Indipendentemente dalle nostre preferenze di layout, infatti, non è mai consigliabile comprare joypad estremamente low-cost o che vantano un taglio inadatto alle dimensioni delle proprie mani; il joypad Xbox One offerto con la console, ad esempio, è sfortunatamente poco adatto a chi ha un palmo piccolo e/o dita corte. Anche i materiali impiegati possono essere importanti, non solo per determinare la solidità della costruzione ma anche per andare incontro a particolari richieste dell’utente (come avere grip gommati per mantenere una presa più solida).

Layout del controller

Andando a guardare però un discorso che riguarda nello specifico i joypad Xbox One, è importante anche stabilire il layout dei tasti e degli stick analogici. Sin dall’epoca della primissima Xbox, Microsoft ha sempre seguito un mantra: sviluppare pad FPS oriented, ovvero dotati di grip bombati e stick direzionali posti diagonalmente. Il motivo dietro a questa scelta era di favorire la fruizione del gameplay nei giochi action/sparatutto che da sempre hanno contraddistinto la famiglia Xbox, ma sfortunatamente questo tipo di pad non sono affatto ottimali per ogni tipologia di gioco esistente.

Chi desidera un pad strutturato differentemente potrebbe dunque essere interessato ad acquistare un joypad Xbox One all-purpose, ovvero con stick posti sullo stesso asse in modo da offrire un posizionamento delle mani più “neutro”. genericamente fruibili per ogni tipo di gameplay). Le differenze tra questi due diversi layout non sono assolutamente radicali – si parla pur sempre di controller con cue stick, una croce direzionale, due grilletti, due dorsali e quattro tasti – ed è un bene dato che purtroppo risulta virtualmente impossibile trovare joypad Xbox One meritevoli che non abbiano un layout FPS oriented, dato che questo design è così radicato nel DNA della compagnia.

Funzioni aggiuntive e connettività

Infine, se siete in cerca di un controller per la vostra Xbox One è bene cercare modelli che siano in grado di soddisfare eventuali esigenze che potremmo avere, come ad esempio la presenza di tasti aggiuntivi nel retro (magari programmabili per sviluppare macro) oppure una diversa tipologia di connessione alla console. Molti pad, infatti, sono disponibili esclusivamente in forma cablata o senza fili, ed onde evitare confusione è bene chiarire la questione una volta per tutte.

Normalmente le console vengono posizionate vicino alla televisione, solitamente posta in salotto, e quindi ci si trova a giocare dal divano o dalla poltrona; di conseguenza, essendo i mobili solitamente posti almeno a 2 – 3 metri dalla TV un controller senza fili risulta più pratico. Detto questo, però, se la Xbox One è posizionata a meno di due metri da dove siete seduti potreste eventualmente valutare l’acquisto di un pad cablato, così da non dovervi più preoccupare dell’autonomia del joypad.

Prima di passare a parlare effettivamente dei modelli di joypad Xbox One più meritevoli sul mercato ci teniamo a fare una piccola segnalazione che potrebbe aiutarvi a risparmiare qualche sudato Euro. Nel caso siate possessori di un controller Xbox One di prima generazione, ovvero dotato di connettività Wi-Fi invece che bluetooth, e steste cercando di comprare un nuovo controller solamente per poter essere in grado di usare un paio di cuffie Xbox One con jack da 3,5 mm allora il seguente prodotto potrebbe tornarvi veramente utile.