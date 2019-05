Joy Con Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Joy Con Nintendo Switch: quale comprare

Partiamo con una descrizione delle caratteristiche. In primo luogo il controller è pensato per lavorare in coppia, avendo una versione destra e una versione sinistra che possono essere inserite ai lati del tablet della console. Ma gli stessi Joy Con, per quanto piccoli, hanno una sorprendente quantità di feature al loro interno. Oltre a permettere di giocare in due con un’impostazione simile ai controller SNES, i Joy Con offrono vibrazione HD Rumble, sensori di movimento e una telecamera a infrarossi finora pienamente sfruttata solo da Nintendo Labo, ma che permette enormi potenzialità future. Data la loro complessità (e il copyright), è comprensibile che ancora non ce ne siano in commercio non di Nintendo. Nel caso tu voglia comprare controller aggiuntivi, sostituire controller rovinati o sia in cerca di accessori, abbiamo selezionato di seguito alcune opzioni e spiegato vantaggi e svantaggi.