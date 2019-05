Lavora con noi

Lavorare in Ridble significa entrare a far parte di un ambiente giovane e dinamico, voglioso di cambiare il modo in cui viene fatta editoria online in Italia. Ma soprattutto, entrare nel nostro team significa condividere i nostri ideali: qualità, unicità e ricercatezza dei contenuti pubblicati; collaborazione e spirito di squadra; voglia di imparare e condividere le proprie conoscenze.

A seguire trovi le posizioni lavorative attualmente aperte. Attenzione: le candidature incomplete o con informazioni parziali non saranno prese in considerazione. Prima di inviare la propria candidatura è caldamente consigliato di leggere attentamente le istruzioni. Data la mole di candidature che solitamente riceviamo non siamo in grado di fornire una risposta a tutti. La mancata risposta entro 2/3 settimane dall’invio, implica che la candidatura non è stata valutata adeguata. Per rispondere ad uno degli annunci o per presentare la tua candidatura spontanea scrivici all’indirizzo info@ridble.com

IT

Junior Full Stack developer

Come membro dell’area IT, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività di sviluppo e testing delle nuove funzionalità del sito. La figura ricercata ha competenze con JavaScript, CSS e HTML, ed è interessata alla costruzione di artefatti digitali – con un occhio di riguardo per l’usabilità e l’user experience, nonché dimostra passione per la scrittura di codice pulito e funzionale.

Le principali responsabilità sono:

Sviluppo di features all’interno di vari progetti interni dell’azienda

Contributo attivo al progetto durante la fase di architettura

Rispetto dei principi DRY, aderenza al test-driven development

Contributo al progetto secondo il flusso Git Flow

Integrazione di interfacce per l’utente con la libreria React, nel browser, tenendo conto delle esigenze del SEO

Integrazione di servizi RESTful, in ambiente Node, secondo i piani del progetto

Presenza e costanza nel raggiungere gli obiettivi di business e le milestone del progetto

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Conoscenza di JavaScript (vanilla), HTML5 e CSS3

Conoscenza e/o esperienza con Git

Conoscenza delle criticità chiave dell’user experience

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza con lo sviluppo full stack

Conoscenza dei pattern della programmazione, del data modelling, dei processi di Continuous Delivery e Integration

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione): il candidato lavorerà in remoto ma è richiesta la presenza nella zona di Milano per partecipare alle code review e riunioni del team.

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, eventuali profili di Github o Stack Overflow e link a precedenti lavori.

Tecnologia

Junior Editor – Specialist Notebook:

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione notebook e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Notebook di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore notebook, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore notebook, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto dei notebook presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di notebook ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sui notebook

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato notebook

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un prodotto appartenente alla categoria notebook. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/acer-spin-3-recensione/

: di un prodotto appartenente alla categoria notebook. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/acer-spin-3-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di notebook (ad esempio migliori notebook economici o migliori notebook 14 pollici). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-notebook-13-pollici/

Fotografia

Junior Editor – Specialist accessori fotografia:

Come membro del team Fotografia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti in linea con la nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Accessori fotografia di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore accessori fotografia, un naturale interesse per la fotografia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore accessori fotografia, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto degli accessori fotografia presenti sul mercato italiano

Recensire i modelli di accessori fotografia più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sugli accessori fotografia

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato accessori fotografia

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un accessorio fotografico. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/manfrotto-professional-filter-kit-recensione/

: di un accessorio fotografico. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/manfrotto-professional-filter-kit-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di accessorio fotografico (ad esempio migliori treppied). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-cavalletto-fotografico/

Junior Editor – Specialist Reflex:

Come membro del team Fotografia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti in linea con la nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Reflex di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore reflex, un naturale interesse per la fotografia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore reflex, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto delle reflex presenti sul mercato italiano

Recensire i modelli di reflex più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sulle reflex

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato reflex

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di una fotocamera reflex. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/sony-a9-recensione/

: di una fotocamera reflex. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/sony-a9-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di reflex (ad esempio migliori reflex economiche o migliori reflex APS-C). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/migliore-reflex-entry-level/

Junior Editor – Specialist Mirrorless:

Come membro del team Fotografia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti in linea con la nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Mirrorless di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore mirrorless, un naturale interesse per la fotografia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore mirrorless, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto delle mirrorless presenti sul mercato italiano

Recensire i modelli di mirrorless più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sulle mirrorless

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato mirrorless

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di una fotocamera mirrorless. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/sony-a9-recensione/

: di una fotocamera mirrorless. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/sony-a9-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di mirrorless (ad esempio migliori mirrorless economiche o migliori mirrorless 400 euro). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/migliore-mirrorless-con-mirino/

Tecnologia

Junior Editor – Specialist Assemblaggio:

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione hardware e assemblaggio e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Assemblaggio di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore hardware, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore hardware e assemblaggio, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto dei componenti presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di componenti hardware ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sull’assemblaggio

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato hardware e assemblaggio

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un prodotto appartenente alla categoria hardware. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/intel-core-i7-8700k-recensione/

: di un prodotto appartenente alla categoria hardware. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/intel-core-i7-8700k-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di componente (ad esempio migliori processori da gaming o migliori schede video 300 euro). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-processore-gaming/

Junior Editor – Specialist Tablet:

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione tablet e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Tablet di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore tablet, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore tablet, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto dei tablet presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di tablet ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sui tablet

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato tablet e 2-in-1

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un prodotto appartenente alla categoria tablet. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/amazon-fire-7-2017-recensione/

: di un prodotto appartenente alla categoria tablet. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/amazon-fire-7-2017-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di tablet (ad esempio migliori tablet windows economici o migliori tablet android 10 pollici). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-tablet-4g/

Casa

Junior Editor – Specialist Grandi Elettrodomestici

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione grandi elettrodomestici per la casa e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Grandi elettrodomestici di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore dei grandi elettrodomestici per la casa, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore dei grandi elettrodomestici, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto dei grandi elettrodomestici per la casa presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di grandi elettrodomestici per la casa ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sui grandi elettrodomestici per la casa

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato dei grandi elettrodomestici per la casa

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un prodotto appartenente alla categoria dei grandi elettrodomestici per la casa. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/amazon-fire-7-2017-recensione/

: di un prodotto appartenente alla categoria dei grandi elettrodomestici per la casa. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/amazon-fire-7-2017-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di grandi elettrodomestici per la casa (ad esempio migliori frigoriferi o migliore lavatrice). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-tablet-4g/

Junior Editor – Specialist Networking

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione networking (modem, router ecc..) e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Networking di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore networking, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore networking, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto di networking presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di prodotti networking ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sul networking

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato networking

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche:

Recensione : di un prodotto appartenente alla categoria networking. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/avm-fritz-box-7490-recensione/

: di un prodotto appartenente alla categoria networking. Il prodotto può anche essere datato, la cosa importante è che sia a disposizione del candidato in modo da poter esprimere giudizi reali e con cognizione di causa. A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/avm-fritz-box-7490-recensione/ Guida all’acquisto: selezione dei migliori prodotti per una specifica tipologia di networking (ad esempio migliori router economici o miglior amplificatore wifi). A titolo esemplificativo a seguire un esempio di articolo analogo già pubblicato su Ridble dal quale prendere spunto: https://www.ridble.com/miglior-tablet-4g/

Junior Editor – Specialist Televisori

Come membro del team Tecnologia, il tuo principale compito sarà quello di supportare l’attività editoriale dell’hub attraverso la creazione di contenuti riguardanti la sezione televisori e secondo le linee guida dettate dalla nostra politica editoriale. La figura di Junior Editor – Specialist Televisori di Ridble si caratterizza per una ampia e dettagliata conoscenza del settore televisori, un naturale interesse per la tecnologia e una spiccata propensione a comunicare e condividere le proprie passioni e competenze con il pubblico. Le principali responsabilità sono:

Essere sempre aggiornato sulle principali novità del settore televisori, realizzare contenuti nelle diverse forme, proponendo al Responsabile Editoriale contenuti originali e di qualità e occupandosi dell’impaginazione degli stessi

Scrivere e tenere aggiornate le pagine prodotto dei televisori presenti sul mercato Italiano

Recensire i modelli di televisori ritenuti più interessanti

Realizzare e aggiornare nel tempo la collana di guide all’acquisto sui televisori

Offrire supporto agli utenti che lo chiedono tramite i commenti presenti negli articoli da lui pubblicati

Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Ottima conoscenza della lingua italiana, in particolare scritta

Profonda conoscenza del mercato televisori

Capacità grafiche e fotografiche

Disponibilità minima garantita almeno per un part time

Titolo di studi: diploma scuola secondaria di secondo grado

La presenza di una o più delle seguenti capacità rappresenterà una corsia preferenziale:

Esperienza precedente con siti dello stesso settore o tematiche affini

Conoscenza dell’applicativo Photoshop

Domicilio a Milano o provincia (ATTENZIONE candidati con domicilio in altra sede saranno comunque presi in considerazione)

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese unito a spiccate doti comunicative e relazionali, naturale propensione al lavoro di gruppo, disponibilità ed elasticità negli orari di lavoro, elevata motivazione al mondo delle start up online e dell’editoria. Per poter presentare correttamente la propria candidatura è richiesto, oltre all’invio del CV comprensivo di lettera motivazionale, un articolo di prova originale e mai pubblicato su altri siti su una delle seguenti tematiche: