JBL speakers: ecco i migliori prodotti del colosso statunitense

JBL speakers: quale comprare

All’interno della nostra guida “JBL speakers” andremo a vedere l’intera gamma di prodotti (casse Bluetooth) che l’azienda americana produce. Essendo una delle migliori realtà nel panorama degli speaker, vedremo i migliori prodotti per ogni serie di speaker Bluetooth focalizzandoci però solo agli ultimi modelli attualmente in circolazione. Perché? Andando sui più grandi siti di e-Commerce (Amazon, eBay e via dicendo), è possibile incappare in diversi JBL speakers appartenenti a questa o a quella categoria. Molto spesso è possibile trovare in cima alla lista un modello vecchio rispetto ad uno nuovo, magari unicamente per ragioni di magazzino o per importanti cali di prezzo.

Studiando la gamma, è evidente che non ha poi così tanto senso risparmiare qualche decina di euro per un prodotto che in realtà non presenta alcune fra le interessanti feature introdotte solo negli ultimi modelli. Ecco il perché nella nostra guida presentiamo solo le ultime versioni. Come potrete vedere, sono diverse le famiglie di JBL speakers qui presenti, ed ognuna di loro ha un punto di forza su cui l’azienda punta per attirare l’attenzione dell’utente.

Alcune sono nate appositamente per essere portate a bordo piscina e non temono il contatto con l’acqua o addirittura l’immersione – mai oltre il metro di profondità -, altre sono perfette per accompagnare l’ascoltatore in lunghe gite all’aria aperta grazie alla generosa batteria interna che, all’occorrenza, si può anche trasformare in un power bank per ricaricare il proprio smartphone oppure per accontentare l’utente che non è alla ricerca di una qualità audio eccellente, tipica delle migliori casse Bluetooth, e vuole spendere poco.