JBL cassa Bluetooth: le migliori soluzioni del colosso statunitense

JBL cassa Bluetooth: quale comprare

Che siate appassionati di musica e dei suoi prodotti, avrete sicuramente sentito parlare di JBL. Il colosso statunitense è attualmente uno dei più affermati del settore, con un numero davvero cospicuo di prodotti spalmati su diverse linee. All’interno della nostra guida su JBL cassa Bluetooth, andremo a vedere quali sono i migliori prodotti da prendere in considerazione per un acquisto. Dicevamo un gran numero di linee di speaker Bluetooth. Nel corso degli anni, JBL ha differenziato il suo catalogo di prodotti andando a presentare dispositivi adatti a tutte le tasche e orecchie.

Molto spesso, nella fascia di prezzo estremamente bassa, avviene una competizione serrata con tanti altri diversi brand. Nonostante questo, JBL non si fa intimorire e propone soluzioni estremamente valide anche per gli utenti interessati ad una cassa Bluetooth economica, giusto per ascoltare un po’ di musica senza farsi troppi complimenti. Nonostante questo, potrete notare alcune cose che restano invariate su tutti i prodotti qui presenti, dal più economico al più costoso.

Una fra tutti è la certificazione IPX7 per la resistenza ai liquidi. Oggigiorno grazie a servizi di streaming online (Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music) è semplicissimo portare sempre con sé i propri artisti preferiti. Perché limitarci acquistando prodotti che non sono in grado di accompagnarci in piscina o a mare? Ecco quindi che in questo caso JBL non pone limitazioni a chi ama ascoltare musica, anche in situazioni dove è probabile entrare in contatto con l’acqua.

I prodotti più costosi (nemmeno poi così tanto se ci si fa attenzione) presentano poi la possibilità di ricaricare i dispositivi mobile con le loro batterie interne – sì, avete capito bene – oppure, grazie alla tecnologia JBL Connect+, addirittura di collegare in serie fino a 100 speaker JBL per creare un effetto stereo sbalorditivo. Qualunque sia la vostra scelta, le JBL cassa Bluetooth sapranno sicuramente conquistarvi per la loro qualità.