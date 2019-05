JBL Bluetooth speaker: scopriamo quali sono i migliori

JBL Bluetooth speaker: quale comprare

Quando si parla di musica con la emme maiuscola, sono davvero poche le aziende che ha davvero senso nominare. Una fra queste è certamente JBL, colosso statunitense che nel corso di diversi anni è riuscita a sviluppare prodotti utilizzati da tantissimi utenti in tutto il mondo. Secondo JBL anche i prodotti di fascia medio-bassa debbono offrire delle specifiche di buon livello, in modo da garantire sempre un ascolto sopra la media – che alla fine è quello che conta. All’interno della nostra guida sui JBL Bluetooth speaker, andremo a vedere quali sono i migliori speaker attualmente presenti sul mercato, differenziandoli sia per caratteristiche tecniche che per la loro appartenenza ad una data gamma.

Come si può vedere dai prodotti presenti qui sotto, abbiamo deciso di mostrare solo quelli universalmente riconosciuti come validi, non soltanto dal punto di vista anagrafico (va da sé che il modello nuovo sia migliore di quello vecchio, anche se non è per forza sempre così), ma anche tenendo in considerazione ciò che ne pensano gli utenti e la stampa di settore. Forti di questo, abbiamo deciso di offrire una selezione piuttosto marcata dei JBL Bluetooth speaker in grado di garantirvi ore di divertimento, e di qualità.

La guida è stata inoltre strutturata in modo tale da mostrarvi gli speaker secondo un ordine crescente di prezzo, dal più economico al più costoso. Come avrete modo di vedere, anche i modelli più economici escono di fabbrica con la certificazione IPX7 oppure con una struttura splash-proof. Non è una cosa scontata, anzi, soprattutto quando si parla di speaker alla portata di tutti.