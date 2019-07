iPhone scontati: tutte le migliori offerte

iPhone scontati: come scegliere

Se sei in cerca di iPhone scontati hai scelto la pagina giusta: trovare le buone occasioni quando si parla degli smartphone Apple è davvero difficile, considerando la tendenza di Cupertino a voler tutelare il proprio prodotto senza partecipare a troppe campagne sconti nel corso dell’anno. Ma in occasione dell’Amazon Prime Day è possibile che la Mela decida di aderire offrendo i principali iPhone scontati a buon prezzo.

L’Amazon Prime Day è la principale campagna sconti organizzata dal colosso di Seattle per i propri abbonati. Sarà in programma tra il 15 e il 16 luglio, durerà 48 ore e vedrà milioni di prodotti in offerta in tutto il mondo. Come succede oramai da qualche anno a questa parte, Amazon selezionerà alcuni dei principali prodotti all’interno del suo vasto catalogo e li proporrà ad un prezzo stracciato ai propri iscritti per ringraziarli di aver sottoscritto l’abbonamento a Prime. Proprio l’abbonamento al servizio di Amazon è l’unica condizione necessaria per poter accedere agli sconti: ma se non sei un cliente Prime non disperare, puoi iscriverti anche il giorno stesso del Prime Day sfruttando il periodo di prova gratis per 30 giorni cliccando qui. Oppure puoi scoprire meglio cos’è Amazon Prime, che ti offre, tra gli altri servizi, anche Amazon Music (qui puoi sottoscrivere la versione premium, Unlimited, a 0,99€ per 4 mesi).

Se gli anni scorsi il Prime Day era caratterizzato da offerte a tempo di un giorno, quest’anno questo genere di sconti sarà affiancato dalle offerte “wow”, ossia sconti incisivi sui prodotti dei brand più venduti sul portale e-commerce: occasioni da prendere al volo e legate a disponibilità variabili, per cui è bene farsi trovare pronti al momento dell’acquisto per evitare di farcele sfuggire sotto al naso.

In questa guida troverai soltanto i migliori iPhone scontati proposti in occasione del Prime Day: attenzione, non saranno presenti tutte le promozioni sugli smartphone Apple, ma sarà nostro compito vagliarle per metterti a disposizione soltanto quelle più convenienti e interessanti. Nella nostra selezione di box prodotto e link all’acquisto è possibile però che i prezzi non siano aggiornati con l’offerta in corso: per questo ti consigliamo di leggere il testo a supporto di ogni prodotto per sapere con esattezza il prezzo scontato della promozione sugli iPhone scontati.

Se vuoi scoprire altre categorie di prodotto in offerta, puoi cliccare sulla nostra pagina raccoglitore delle offerte Prime Day che ti mostrerà altri sconti interessanti da valutare, oppure, se vuoi fare acquisti per conto della tua azienda, puoi scegliere di aderire ad Amazon Business per avere tutti i vantaggi riservati da Amazon ai professionisti.