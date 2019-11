iPad Pro Black Friday: le migliori offerte

iPad Pro Black Friday: le informazioni utili

Quando si svolge il Black Friday 2019?

Riproponendo la tradizione americana della giornata dedicata agli sconti per anticipare gli acquisti natalizi, il Black Friday è arrivato ormai da diversi anni anche in Italia. Un’occasione perfetta per portare a casa gli oggetti dei desideri ad un prezzo molto vantaggioso, o anche semplicemente per un regalo di Natale. Puoi approfittare della nostra guida “Cos’è il Black Friday” per un ottimo approfondimento sull’argomento.

Il Black Friday 2019 si terrà nello specifico il 29 novembre, seguito il 2 dicembre successivo dal consueto Cyber Monday. Quest’ultima campagna rappresenta una sorta di rush finale per approfittare di ottime promozioni dedicate all’elettronica di consumo.

Questa guida, nello specifico, è dedicata alle offerte iPad Pro Black Friday. Rispetto ai più classici tablet di Apple, iPad Pro rappresenta il fiore all’occhiello della categoria. Un tablet in grado di fondere le esigenze di intrattenimento e produttività con la possibilità di focalizzarsi anche sul ramo creativo. Dal photo editing al disegno digitale, iPad Pro rappresenta un compagno di viaggio hi-tech che spicca in maniera notevole su tutta la concorrenza.

Come si svolge il Black Friday sui diversi store?

Il principale eCommerce da tenere come riferimento durante il Black Friday è sicuramente Amazon. La campagna del colosso statunitense si terrà anche quest’anno in edizione estesa. A partire dal 22 novembre, infatti, cominceranno a comparire le prime interessanti offerte, di durata variabile tra la singola giornata e l’intera settimana. Durante il Black Friday vero e proprio sono presenti, oltre alle promozioni fisse, anche offerte lampo ancora più interessanti, tuttavia limitate nel tempo e nelle scorte a disposizione.

Store online come eBay, Euronics e Unieuro propongono un Black Friday più tradizionale, con sconti e promozioni su tantissimi prodotti fino ad esurimento scorte. Discorso diverso per ePrice e Gearbest. In questo caso il Black Friday assume i contorni di una vera e propria lotteria, che mette in palio dei codici sconto oppure offerte molto ghiotte, ma anche in questo caso di durata molto breve e con pochissime scorte.

Le offerte del Black Friday sono sempre convenienti?

Prima di lanciarsi sulle migliori offerte, è necessaria una considerazione sulla campagna del Black Friday. Per sfruttare al meglio le promozioni, infatti, è necessario riconoscere le vere e proprie offerte. Nonostante la certezza di poter trovare sconti davvero interessanti, è anche possibile imbattersi spesso in offerte “drogate”. Le percentuali di sconto, ad esempio, sono da tenere particolarmente sott’occhio e controllare che vengano effettivamente applicate al prezzo medio di mercato; e non a quello di listino.

Le guide di Ridble vanno proprio a garantire la presenza di offerte reali dedicate a questo prodotto. Per questo motivo non sono considerati sconti non totalmente veritieri o prodotti di scarso interesse. Nel caso di mancanza di uno sconto di reale interesse su un determinato prodotto, questo non viene proprio preso in considerazione per la seguente selezione.

Le promozioni da non perdere per sfruttare il Black Friday

Per massimizzare le possibilità offerte dalle promozioni iPad Pro Black Friday, ti consigliamo di dare un’occhiata anche alle opportunità seguenti per sfruttare al meglio la giornata del Black Friday: