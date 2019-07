iPad Amazon Prime Day: i migliori sconti dell'Amazon Prime Day

iPad Amazon Prime Day: prepararsi al Prime Day

Il Prime Day di Amazon è praticamente alle porte, anzi in realtà iniziano già ad arrivare interessanti sconti che in qualche modo anticipano le due giornate principali, quelle del 15 e 16 luglio. Durante queste 48 ore, Amazon avvierà la classica campagna di offerte che vi permetteranno di acquistare il vostro prodotto preferito certi in un brusco calo di prezzo. Però, rispetto alle passate edizioni in cui erano presenti offerte settimanali, giornaliere e lampo, quest’anno saranno presenti anche le “offerte wow“.

Si tratta di una novità assoluta per Amazon, che ha in mente di dare la possibilità agli utenti di acquistare prodotti a prezzi incredibilmente vantaggiosi, fino ad esaurimento scorte. Vi consigliamo di leggere la nostra guida su cos’è e come funzione Amazon Prime Day per scoprire tutti i dettagli su di esso. Per chi non lo sapesse, solo gli utenti con un account Amazon Prime potranno acquistare prodotti in sconto.

Amazon Prime è un servizio a pagamento che vi permetterà di godere di importanti vantaggi fra cui: consegna in 24/48 di milioni di prodotti con “consegna Prime”, guardare le vostre serie TV preferite su Amazon Prime Video, ascoltare milioni di brani su Amazon Music Unlimited per 4 mesi a 0,99€ e molto altro. Vi consigliamo di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime a questo link (è anche disponibile Amazon Business per chi vuole acquistare prodotti per la sua azienda) in quanto completamente gratuito per 30 giorni. Anche in questo caso abbiamo realizzato una guida su cos’è Amazon Prime con all’interno tutti i dettagli sul servizio.

iPad Amazon Prime Day vi permetterà di acquistare i tablet di Apple ad un prezzo davvero vantaggioso. Indipendentemente dalle presenza o meno di sconti interessanti, è disponibile la nostra pagina raccoglitore sulle offerte Amazon Prime Day, con all’interno tante guide alle offerte costantemente aggiornate. Il nostro team lavorerà durante tutto il Prime Day per selezionare solo le offerte realmente vantaggiose, scartando sconti fasulli, sponsorizzazioni o errori di prezzo.

Una volta individuati gli iPad in sconto, avremo cura di inserirli qui sotto con i link di acquisto ed il classico box Amazon per l’acquisto rapido. Quest’ultimo potrebbe non essere aggiornato in tempo reale; in questo caso fanno fede il prezzo e la durata dello sconto presenti nel testo.