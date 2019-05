Interruttore wireless: i prodotti per la domotica

Interruttori Philips Hue

La prima tipologia di interruttore wireless che analizziamo è quella progettata per chi ha deciso di utilizzare un sistema d’illuminazione Philips Hue (o in generale un sistema basato su HomeKit). Questi sono un’ottima soluzione per il controllo delle luci smart Philips. Nel catalogo dell’azienda olandese troviamo due prodotti di questo tipo: l’Interruttore Dimmer e l’Interruttore Tap.

L’Interruttore Dimmer è costituito da un corpo rettangolare che si estende verticalmente, sul quale sono presenti quattro tasti. Questi sono dedicati all’accensione e spegnimento delle luci Philips Hue ed alla funzione dimmer, cioè il controllo dell’intensità delle luci connesse. Questo interruttore wireless comunica in modalità senza fili tramite il protocollo ZigBee con i punti luce, offrendo un’ottima reattività dei comandi, una buona portata del segnale e una lunga durata delle batterie, cioè una pila piatta CR2450 che può durare per due o tre anni. L’Interruttore Dimmer può essere portato in giro per casa, ma anche rimanere agganciato alla sua base magnetica, una placca da fissare al muro o a qualunque altro supporto, per un’esperienza d’uso del tutto simile a quella offerta da un interruttore tradizionale, con in più il vantaggio di essere cable free, e di poter controllare contemporaneamente svariati punti luce, aggiungendone o togliendone alcuni quando si desidera.

L’Interruttore Tap è la seconda proposta rintracciabile nel catalogo dell’azienda. Si tratta di un interruttore wireless (sfrutta sempre il protocollo ZigBee) di forma circolare, dotato di quattro pulsanti – uno più grande e tre più piccoli. L’utilizzo ideale di questo prodotto è legato all’attivazione di alcune scene d’illuminazione domestica. È possibile mantenere l’Interruttore Tap agganciato al muro vicino all’ingresso, e dedicare uno dei quattro tasti allo spegnimento totale delle luci di casa, funzione utilissima da attuare prima di lasciare l’abitazione. Come per la proposta vista sopra, anche questo interruttore wireless può essere sganciato in un attimo dalla placca sul muro, così da portarlo in giro per le stanze e impostare le altre scene, il tutto per come abbiamo scelto di settarle tramite l’app Hue. L’altro punto di forza di questo prodotto è la totale mancanza di batterie da sostituire o ricaricare, poiché riesce ad alimentarsi unicamente con l’energia cinetica fornita dall’utilizzatore durante la pressione dei tasti. A differenza dell’Interruttore Dimmer, che può interfacciarsi direttamente con i punti luce Philips, anche in mancanza del Bridge Hue, in questo caso è fondamentale la sua presenza per il funzionamento dell’Interruttore Tap.

Il controllo dei punti luce è l’unica cosa fino ad ora analizzata, ma se avete scelto di usare Philips Hue in un ecosistema demotico come Apple HomeKit, grazie all’Interruttore Tap potrete controllare anche altri dispositivi compatibili con la piattaforma e integrati nell’app Casa di Apple. In questo modo, con la singola pressione di un tasto per attivare una scena, non solo vi sarà la reazione di un set di luci, ma anche di prese smart, del termostato o della serratura connessa, insomma di tutti quei dispositivi compatibili con HomeKit e quindi integrabili nell’app Casa. Philips Hue si integra anche con gli ecosistemi Google Assistant e Amazon Alexa, e se vogliamo creare scene più complesse senza l’uso di HomeKit, possiamo anche ricorrere al sistema IFTTT.