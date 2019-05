Impianto domotico: i migliori prodotti per crearlo

Per iniziare ad utilizzare i prodotti Philips Hue è fondamentale possedere il Bridge. Questo, sebbene sia acquistabile singolarmente, si può trovare anche nei tanti Starter Kit messi ad disposizione da Philips. Per iniziare può essere una buona opzione valutare lo Starter kit White Ambiance, oppure lo Starter Kit White and Color Ambiance. Nel primo caso si troveranno nel kit tre lampadine a vite con attacco E27, il bridge e un telecomando-interruttore, utilizzabile per controllare l’illuminazione in modo più tradizionale. Le lampadine di questo kit sono a luce bianca, ma regolabile nella loro temperatura colore tra 2200K (bianco molto caldo) e 6500K (azzurrino ghiaccio). Tutte le lampadine sono inoltre regolabili nell’intensità luminosa, che raggiunge un picco di circa 800 lumen. Le lampadine del kit White and Color Amabiance sono invece di tipo RGB, quindi in grado di riprodurre una gamma di 16 milioni di sfumature diverse di colore. Per maggiori informazioni sullo Starter Kit con lampadine RGB a vite grande, vi invitiamo alla lettura della nostra prova completa più sotto.

Esistono inoltre lampadine bianche più economiche, con la temperatura colore fissata a 2700K, e sempre con intensità luminosa regolabile. Tuttavia, visto il colore non non modificabile della luce, nemmeno tra le tonalità del bianco, consigliamo questo tipo di lampadine solo per gli ambienti di servizio.

Nel catalogo Philips sono poi contemplate lampadine di diversa forma e con attacchi differenti: quelle a candela con vite piccola (E14) oppure i faretti da incasso GU10. Oltre alle singole lampadine è possibile acquistare plafoniere e lampadari di diverso tipo, come la Plafoniera Fair, che offre un flusso luminoso di 3000lm e temperatura colore regolabile; in confezione è anche presente un Interruttore Dimmer.

Un altro modo per rendere interessate l’illuminazione domestica attraverso un impianto domotico, è quello di sfruttare le strisce LED RGB. Philips Hue ha in catalogo la Lightstrip (anche come Starter Kit, quindi con Bridge annesso), di 2 metri di lunghezza ed estendibile fino a 10 metri grazie alle strisce aggiuntive. Alla massima estensione la striscia riesce ad emettere fino a 8000 lumen, l’ideale per illuminare una stanza di grandi dimensioni, ma anche per creare una piacevole atmosfera con la luce indiretta di una striscia LED posizionata correttamente.