Illuminazione per esterni: i migliori prodotti smart

Illuminazione per esterni: quale comprare e perché

Illuminare la casa con accessori tecnologici e connessi non è cosa solo riservata agli ambienti interni, anche il terrazzo, il giardino o il portico meritano un’illuminazione di ottimo livello. Sul mercato ci sono diverse tipologie di punti luce adatti all’outdoor, come applique, faretti, strisce LED e luci portatili a batteria. Le applique sono sicuramente il sistema di illuminazione più classico, mentre i faretti possono essere posizionati a terra per dirigere il fascio di luce verso elementi da valorizzare; strisce a LED e faretti con funzionalità RGB possono mostrare diverse sfumature colore, per generare atmosfere particolari e intriganti.

Quando si seleziona un accessorio dedicato all’illuminazione per esterni, bisogna valutare alcuni fattori, oltre alla tipologia di punto luce: l’intensità luminosa, il colore della luce e tutto ciò che ruota intorno a connettività e supporto alle piattaforme domotiche. L’intensità della luce ci si misura in lumen, e la tecnologia LED utilizzata per i moderni prodotti d’illuminazione è in grado di offrire ottimi flussi luminosi con bassi consumi energetici. Basti pensare che una tradizionale lampadina ad incandescenza da 60 Watt era in grado di generare 800 lm di flusso luminoso, mentre grazie al LED si ottengono gli stessi risultati con circa 10 Watt di consumo energetico. La tecnologia LED può altresì vantare una longevità decisamente superiore, si parla di molti anni, se non decenni nei migliori dei casi. L’altro aspetto da considerare, come detto, riguarda il colore della luce. Molte delle moderne proposte per smart home hanno la possibilità di sfruttare LED RGB, cioè in grado di generare 16 milioni di diverse sfumature colore, altri punti luce permettono invece di variare la temperatura colore del bianco – si misura in gradi Kelvin – facendola oscillare dai toni freddi (6500 K), verso quelli più caldi (2000 K). L’illuminazione per esterni ottiene il suo meglio con illuminazione bianca neutra o tendente a toni caldi, che garantiscono un ambiente conviviale e rilassante, oppure con luci colorate, per un’atmosfera più festosa e scenografica.

Siccome stiamo parlando d’illuminazione per esterni dedicata ad una smart home, tutte le proposte che vedremo garantiscono un certo grado di connettività e integrazione con le piattaforme domotiche, come Apple HomeKit, Google Home e Amazon Alexa, con la possibilità di sfruttare app per il controllo remoto, ed eventualmente i comandi vocali o, ancora, far dialogare le luci con altri accessori per smart home, anche attraverso l’ecosistema offerto da IFTTT. La connettività avviene in alcuni casi tramite Wi-Fi e Bluetooth, ma i migliori prodotti utilizzano altri protocolli, come ZigBee o Z-Wave, standard che consentono prestazioni migliori per queste tipologie di prodotto, ma al contempo rendendo necessario l’acquisto di un HUB da posizionare in casa collegato al proprio router.

Tutti, o quasi, i prodotti che andremo ad analizzare sono certificati per funzionare all’aperto ed essere esposti agli agenti atmosferici quali pioggia, freddo e umidità. Iniziamo dunque a vedere i migliori prodotti dedicati all’illuminazione per esterni, partendo proprio dal brand più rinomato, e che possiede un ampio catalogo; andremo poi ad aggiungere alcune proposte diverse. Sicuramente in futuro arriveranno sempre più prodotti smart per l’illuminazione outdoor, ma al momento la disponibilità è più limitata di quanto non lo sia quella dedicata all’indoor.