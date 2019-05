Illuminazione LED: i prodotti per illuminare una smart home

Illuminazione LED: quale comprare e i parametri di scelta

La lampadina tradizionale ad incandescenza, in voga fin dall’inizio del secolo scorso, sta diventando un lontano ricordo. Tecnologie più moderne sono andate a sostituire le lampadine ad incandescenza, che offrivano un’efficienza luminosa di soli 11–12 lumen/Watt, unita anche ad una scarsa longevità. Le lampadine alogene sono state la prima e più diffusa alternativa all’incandescenza tradizionale (19–22 lumen/Watt), ma più grandi passi in avanti si sono ottenuti con le lampade fluorescenti (CFL), grazie all’ottima longevità unita ad un efficienza che arriva a 90 lumen/Watt.

Tuttavia, tutte le lampadine e gli altri prodotti per l’illuminazione che andremo ad analizzare sfruttano una tecnologia ancora superiore, quella dei LED. Grazie all’illuminazione LED si può ottenere luce del colore che più si desidera spaziando, almeno sulla carta, tra 16 milioni di diverse sfumature colore. Non tutte le lampadine LED hanno questa facoltà poiché alcune sono dotate di LED RGB, mentre altre possono emettere solo luce bianca, ma in ogni caso la tecnologia risulta vincente anche grazie al rapporto luminosità/consumo, che può arrivare a 120 lumen/Watt e alla vita media di una lampadina LED, oscillante tra 25.000 e 80.000 ore. Vediamo ora quali sono i parametri da prendere in considerazione per la scelta dell’illuminazione LED smart e connessa.

L’intensità del flusso luminoso (lumen)

Quando si sceglie un punto luce, bisogna prima di tutto chiedersi: di quanta luce ho bisogno? Questo parametro è relativo alla quantità massima di luce emessa dal prodotto, dove massima è una specificazione importante, poiché praticamente tutte le lampadine a LED sono dimmerabili, e quindi regolabili nella loro intensità. Con le lampadine tradizionali ad incandescenza eravamo abituati ad associare ad una certa potenza elettrica anche la luminosità di una lampadina, cosicché si trovavano in commercio lampadine da 40 W, 100 W, 150 W e così via. Con le alogene, e soprattutto le lampadine a più basso consumo, si è adottata la strategia dei watt equivalenti: “questa lampadina consuma 25 W (potenza elettrica) ma fa luce come una tradizionale da 100 W”. Questo modo di ragionare, portato avanti con l’intento di semplificare la vita alle persone, non ha tuttavia permesso di comprendere la corretta unità di misura del flusso luminoso emesso da una sorgente: il lumen (lm).

Su ogni lampadina e prodotto assimilabile – come strisce LED e pannelli luminosi – è indicato questo parametro, utile per capire quanta luce, al massimo, è in grado di emettere uno specifico prodotto, a prescindere dal suo consumo. Non esiste dunque una tabella di conversione tra Watt e lumen, poiché sono due parametri che misurano due grandezze diverse; possiamo però dire che mediamente una tradizionale lampadina ad incandescenza da 100 W è in grado di restituire 1600 lm, mentre una da 60 W circa 800 lm. Nel mondo dell’illuminazione LED questi flussi luminosi si ottengono con consumi rispettivamente di 20 W e 10 W circa. Per quanto riguarda l’intensità luminosa, specificheremo sempre quanti lumen emette ogni prodotto, valutando in prima persona il livello massimo di flusso luminoso, così come la capacità della lampadina di essere dimmerata, e quindi regolata verso valori di intensità inferiori.

Temperatura colore (Kelvin) e luce colorata

Come detto, la tecnologia di illuminazione LED offre, in alcuni casi, la possibilità di cambiare il colore della luce, sia per quanto riguarda la temperatura colore, sia la tonalità. Alcune lampadine possono variare la temperatura colore del bianco, parametro che si misura in gradi Kelvin, per offrire una luce più fredda (temperatura più alta, ad esempio 6000 K), oppure più calda (2700 K). Questo è un aspetto molto importante, in quanto un punto luce dotato di questa possibilità si adatta bene a varie situazioni e a vari momenti della giornata: la luce fredda è ideale per mantenere alta la concentrazione e illuminare al meglio gli ambienti, la luce calda è più colloquiale, rilassante, ed adatta ai momenti conviviali e alle ore serali. Esistono poi lampadine RGB, che sono capaci di riprodurre tantissimi colori: dal verde al blu, dal rosa al rosso, ciascuna con maggiori o minori possibilità di regolazione. Sono i punti luce ideali per creare atmosfere particolari, o dare vita ad un party, ma ogni prodotto può offrire maggiori o minori possibilità nella regolazione fine dei colori, così come una saturazione superiore o meno.

L’indice di resa cromatica (CRI)

Uno dei parametri meno noti è quello dell’indice di resa cromatica (CRI). Questo valore, che non ha limite negativo e può arrivare al massimo a 100, rappresenta quanto appaiano naturali e fedeli i colori di un oggetto illuminato da una certa sorgente. Se con le procedure standard per la valutazione del CRI troviamo valori estremamente vicini a 100 per le lampadine ad incandescenza e quelle CFL, l’illuminazione LED soffre invece sotto questo aspetto, ma soprattutto le case produttrici spesso non indicano nel dettaglio il valore di CRI dei loro prodotti. In ogni caso un indice CRI maggiore indica una lampadina dalla resa cromatica migliore, in grado di far risultare più fedeli i colori degli oggetti illuminati, che sia il viso di una persona, la fodera verde di divano o la tonalità marrone di un parquet. Bisognerebbe sempre preferire punti luce che offrono un CRI elevato, il più vicino possibile a 90, se non superiore, e in generale una buona qualità della luce emessa.

Protocolli di comunicazione, app ed ecosistemi per smart home

Un altro parametro di scelta per l’illuminazione LED smart riguarda i protocolli di comunicazione. In questa guida troverete alcuni prodotti che sfruttano i comuni Wi-Fi e Bluetooth, ma anche altri che utilizzano tecnologie diverse, come la connessione ZigBee. Quest’ultima permette un più rapido tempo di risposta delle lampadine, una maggiore portata del segnale (basandosi su rete mesh) e più bassi consumi, consentendo così a telecomandi, interruttori wireless e sensori di movimento associati di funzionare per diversi anni con una semplice pila a bottone. Di contro, si tratta di una tecnologia più costosa da implementare e necessita di avere un bridge (detto anche HUB o gateway) collegato al proprio router per la gestione dell’illuminazione LED connessa.

Altro aspetto importante per l’illuminazione LED smart è quello degli ecosistemi per smart home. Se ogni produttore ha sviluppato una specifica app per iOS e Android, utile per controllare i suoi accessori, è anche vero che grazie ad ecosistemi quali Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa, diventa possibile controllare in modo unificato e con i comandi vocali tutti i propri punti luce smart, compresi quelli per l’illuminazione LED. Gli utenti iOS, grazie all’app Casa, potranno gestire da un unico luogo tutti gli apparati smart home compatibili con HomeKit, anche se di brand differenti o se sfruttano protocolli di connessione diversi, con anche il plus dell’assistente vocale Siri. Gli utenti Android potranno invece sfruttare i controlli vocali forniti da Google Assistant e Amazon Alexa, attraverso il proprio smartphone o uno smart speaker compatibile presente in casa, oppure gestire il tutto con le rispettive app, Google Home e Alexa, appunto. Vi è poi la piattaforma IFTTT, che rende disponibili diversi applet per i punti luce compatibili: questi possono mettere in comunicazione una lampadina con un altro accessorio, o con il nostro smartphone, facendo in modo che qualcosa accada in base ad un altro avvenimento. Capiamoci meglio con un esempio: una lampadina compatibile con IFTTT più accendersi automaticamente quando la temperatura esterna (rilevata da un servizio meteo) scende sotto una certa soglia, oppure può lampeggiare di rosso quando ci arriva un’email, o ancora, accendersi in caso un sensore di monossido di carbonio compatibile rilevi una fuga di gas. Sono solo alcuni esempi, tanti dei quali possono essere messi in pratica anche con le piattaforma prima citate. Inoltre, non bisogna dimenticare l’ecosistema stesso del produttore, che può essere più o meno completo, non solo per quanto concerne il software – come le funzioni aggiuntive e gli automatismi dell’app proprietaria – ma anche parlando del catalogo prodotti che viene offerto da un dato brand.

In questa guida abbiamo inserito soluzioni per tutti gli utilizzatori, presenteremo quindi prodotti d’illuminazione LED compatibili con uno o più di questi ecosistemi, ed andremo sempre ad indicare chiaramente quale tipo di supporto è presente per ciascun brand o prodotto. Abbiamo diviso la guida per tipologia di prodotto: lampadine LED a vite, plafoniere, strisce RGB e pannelli, adattatori per luci tradizionali ed altri accessori. Per ogni categoria siamo partiti ad elencare i prodotti di maggior pregio e costo, spostandoci via via verso soluzioni alternative più economiche, ma sempre smart.