Illuminazione LED a soffitto: i prodotti connessi da scegliere

Illuminazione LED a soffitto: quale comprare

I punti luce LED offrono grandi vantaggi rispetto alle altre tecnologie d’illuminazione, ormai superate o in via di abbandono, ma quando si acquista un punto luce per l’illuminazione LED a soffitto bisogna tenere in considerazione diversi parametri.

Intensità luminosa

In primo luogo citiamo l’ottima intensità luminosa raggiungibile con la tecnologia LED, anche con bassi consumi. Se una volta ci si basava sui Watt per capire quanta luce era emessa da un dato prodotto, oggi è meglio parlare usando la vera unità di misura, il lumen. Per chiarirci, da una vecchia lampadina ad incandescenza da 100 W si era in grado di ottenere 1600 lumen, risultato che oggi si raggiunge con un LED da 20 W. In questa guida specificheremo sempre la quantità massima di luce emessa dal prodotto, dove massima è una dettaglio importante, poiché praticamente tutti i moderni punti luce a LED sono dimmerabili, e quindi regolabili nella loro intensità.

Temperatura colore e luce colorata

Un altro punto di grande rilievo per la tecnologia LED, riguarda la possibilità di emettere dallo stesso prodotto diversi tipi di luce. Oltre alla regolazione dell’intensità luminosa, cosa già fattibile con le lampadine alogene (sebbene in quel caso l’abbassamento del flusso luminoso virasse drasticamente i colori verso toni caldi), con la tecnologia LED è possibile – per i punti luce abilitati a farlo – variare in modo preciso la tonalità della luce, ovvero la temperatura, portandola da valori bassi (luce calda) a valori alti (luce fredda), cosa che si rivela molto utile anche nell’illuminazione LED a soffitto, poiché permette di illuminare una stanza con la luce più adatta al momento della giornata e all’attività che si sta andando a svolgere. Inoltre, alcuni punti luce hanno a disposizione LED RGB, cosa che permette di generare luce colorata tra 16 milioni di sfumature colore diverse.

Indice di resa cromatica

Il valore di indice di resa cromatica (CRI)rappresenta quanto appaiano naturali e fedeli i colori di un oggetto illuminato da una certa sorgente. Un indice CRI maggiore, e quanto più vicino a 100, indica una lampadina dalla resa cromatica migliore, in grado di far risultare più fedeli i colori degli oggetti illuminati, che sia il viso di una persona, la tonalità del legno di un tavolo o i colori di un quadro. Bisognerebbe sempre preferire punti luce che offrono un CRI elevato, il più vicino possibile a 90, se non superiore, e in generale una buona qualità della luce emessa.

Protocolli di comunicazione, app ed ecosistemi per la domotica

Poiché in questa guida stiamo parlando dell’illuminazione LED a soffitto per una smart home, cioè una moderna casa domotica, i prodotti che a breve vedremo saranno tutti connessi.Alcuni punti luce sfrutteranno la connessione Wi-Fi e quella Bluetooth, altri protocolli di comunicazione più specifici per questo mondo, come ZigBee, standard scelto da diversi brand tra cui Philips, e che permette una maggiore reattività del segnale, comunicazioni su più lunga distanza e bassissimi consumi energetici – cosa fondamentale se si vogliono utilizzare interruttori wireless per il controllo delle luci di casa; di contro ZigBee necessità dell’acquisto di un piccolo HUB (o bridge) aggiuntivo, da collegare poi al proprio router di casa. I punti luce sono controllabili con le app, con gli assistenti virtuali e integrabili in alcune piattaforme domotiche, tra cui citiamo Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant, oltre ad IFTTT, sempre utile per creare catene di azioni causa-effetto tra di versi prodotti dell’Internet of Things.

Parlando nello specifico di illuminazione LED a soffitto, troviamo diversi prodotti smart adatti a questo scopo, tra cui distinguiamo le classiche plafoniere e i più moderni pannelli LED, generalmente di superficie maggiore. In questa guida vedremo alcuni prodotti messi in campo dal principale brand dell’illuminazione per smart home, Philips Hue, e poi alcuni prodotti alternativi e che non necessitano del bridge per funzionare; infine daremo uno sguardo a qualcosa di più particolare e davvero interessante dal punto di vista del design e delle funzionalità. Iniziamo dunque a vedere i migliori prodotti per l’illuminazione LED a soffitto di una casa domotica.