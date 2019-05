Illuminazione interni: i migliori prodotti domotici per la casa

Illuminazione interni: quale comprare

Per l’illuminazione interni di una moderna smart home, cioè una casa domotica, è assolutamente necessario fare ricorso alle ultime tecnologie d’illuminazione presenti sul mercato. Questo significa, in primo luogo, affidarsi all’illuminazione a LED, tecnologia che consente un notevole risparmio energetico, oltre che ad un’ottima longevità dei punti luce, che dureranno per moltissimi anni. Pensate che, una lampadina a LED da 800 lumen consuma circa 10 Watt, contro i 60 Watt della stessa con l’ormai abbandonato filamento incandescente. Anche le meno energivore lampadine a fluorescenza (CFL) non possono competere con i LED, e non solo per quanto riguarda i consumi, ma per tutta una serie di altri vantaggi. Abbiamo già citato la longevità, che non è mai inferiore alle 15.000-20.000 ore, ma può anche essere superiore, mentre c’è da aggiungere il tema della flessibilità. Infatti, i punti luce a LED non si limitano alla forma di una lampadina o un faretto, ma possono essere integrati in modi diversi, sotto forma di strisce LED o pannelli, per esempio. Infine, non si può non discutere della varietà della tipologia di luce emessa da un prodotto che sfrutta questa tecnologia, in molti casi capaci di variare la temperatura colore tra un bianco freddo (temperature colore alta, come 6500 Kelvin) via via andando verso un’illuminazione più calda (temperatura colore bassa, come 2000 Kelvin); altri punti luce, detti RGB (o RGBW), sono invece in gradi di riprodurre uno spettro cromatico da 16 milioni di sfumature colore diverse, creando così delle atmosfere davvero particolari.

Un altro argomento da trattare prima di addentrarci nell’analisi dei migliori prodotti per l’illuminazione interni, è quello della connettività e delle piattaforme domotiche. Infatti in questa guida non consiglieremo dei semplici punti luce a LED, ma dei prodotti dedicati ad una smart home, quindi in grado di essere controllati a distanza, o di funzionare secondo alcuni automatismi. Alcuni punti luce si connettono alla rete sfruttando il classico protocollo Wi-Fi, magari abbinato al Bluetooth, ma i migliori prodotti utilizzano delle tecnologie appositamente sviluppate per il mondo dell’Internet of Things, come lo sono il protocollo ZigBee e Z-Wave. Questi sistemi consentono un’ottima reattività, la capacità di trasportare il segnale su più lunghe distanze, e bassissimi consumi energetici che permettono l’uso di interruttori e telecomandi wireless, da abbinare ai controlli tramite app e assistenti virtuali. L’unico svantaggio, in questo caso, è la necessità di dotarsi di un apposito bridge da collegare al proprio router, fondamentale per poter sfruttare queste tecnologie.

Come abbiamo accennato, le luci smart e connesse possono essere controllate in diversi modi: interruttori tradizionali (ma ha poco senso farlo), interruttori wireless specifici, app proprietarie dei produttori, app delle piattaforme domotiche, comandi vocali, programmazioni ed automatismi e, infine, altri trigger esterni, come può essere un sensore di movimento. Un punto importante nella costituzione di una casa demotica è proprio quello delle piattaforme per smart home, dei veri e propri ecosistemi attraverso cui possiamo gestire tutti gli accessori smart di casa, non solo le luci quindi, ma anche termostati, telecamere, serrature, eccetera. I tre grandi ecosistemi sono Apple HomeKit, riservato agli utenti Apple, e i più diffusi Google Home (o Assistant) e Amazon Alexa. A seconda del sistema su cui preferite basare la gestione della vostra smart home, dovreste pensare di acquistare prodotti compatibili con uno o più di queste piattaforme, e naturalmente quella di vostra preferenza. Anche la compatibilità con il sistema IFTTT non è da sottovalutare, poiché questo permette di far interagire diversi prodotti smart creando catene di eventi causa-effetto, altrimenti difficilmente fattibili con altri sistemi. Gli ecosistemi domotici visti, infine, abilitano anche i controlli vocali con i rispettivi assistenti virtuali.

Detto questo, passiamo a vedere i migliori prodotti per l’illuminazione interni, suddivisi per brand, ed iniziando da quello con il catalogo più vasto, interessante e completo anche dal punto di vista della compatibilità, pur tuttavia abbastanza costoso, e venendo poi ad altre soluzioni alternative ma comunque interessanti.