Illuminazione giardino: i migliori prodotti per smart home

Illuminazione giardino: quale comprare e come scegliere i prodotti

L’illuminazione del giardino di casa, ma anche delle parti annesse, come un portico o una veranda, è un’operazione che rende l’ambiente esterno più vivibile, accogliente e, perché no, scenografico. Per illuminare il giardino in modo corretto bisogna prima di tutto capire dove collocare le fonti luminose, cercando di valorizzare gli elementi più interessanti, come può essere un albero, ma allo stesso tempo evitando di concentrare troppa luce in poche zone, andando quindi a creare dei contrasti troppo netti, che metterebbero in ombra le altre zone del giardino. L’illuminazione a LED è certamente la tecnologia su cui fare affidamento, poiché offre una buona qualità della luce, bassi consumi, la possibilità di utilizzare luci colorate, e soprattutto una vasta gamma di prodotti controllabili a distanza e con lo smartphone, come è giusto che sia in una moderna casa intelligente.

La ricerca delle perfette luci da giardino si deve quindi focalizzare tra i moderni prodotti per smart home, dove troviamo faretti da parete o da piantare nel terreno, strisce a LED multicolore da nascondere tra la vegetazione, elementi luminosi d’arrendo, e anche lampade da tavolo a batteria, quindi con la possibilità di essere spostate a piacimento. Questi sono in generale i prodotti più adatti all’illuminazione giardino, e la caratteristica comune ed imprescindibile è quella della resistenza agli agenti atmosferici come pioggia e umidità – e ci mancherebbe, siamo in un giardino!

Quando si selezionano le migliori luci per illuminare il giardino è bene fare attenzione ad alcuni parametri e caratteristiche. Abbiamo già detto che la tecnologia LED è quella imprescindibile, ma ogni fonte di luce di questo tipo può avere caratteristiche molto diverse. La quantità di luce emessa si misura in lumen (lm), ed è inutile fare affidamento sui Watt, classicamente utilizzati – ma in modo improprio – per definire la luminosità delle vecchie lampadine. Per fare un esempio, potete considerare che una classica lampadina ad incandescenza da 100 W, ormai in disuso, era in grado di emettere circa 1600 lm di flusso luminoso, mentre una da 60 W circa 800 lm; oggi, grazie alla tecnologia LED, questi risultati si raggiungono con consumi rispettivamente sotto i 20 W e i 10 W. Inoltre, la tecnologia LED offre una longevità estremamente superiore, consentendo al vostro investimento di durare per moltissimi anni.

Come abbiamo detto, le lampadine di nuova generazione hanno la possibilità di emettere luce di varia lunghezza d’onda, ovvero comprendo ampiamente lo spettro cromatico, grazie a 16 milioni di sfumature colore diverse. Non tutti prodotti sono però di tipo RGB, alcuni si limitano a riprodurre diversi toni del bianco, dal bianco freddo a quello caldo, altri ancora un solo tipo di bianco. Il colore della luce bianca, che come abbiamo visto non è quasi mai perfettamente bianca, si misura in gradi Kelvin: valori di bianco freddo, tendente al blu ghiaccio, hanno gradi Kelvin maggiori, ad esempio 6500 K, mentre un bianco caldo, come la luce emessa da un camino o una candela, avrà gradi Kelvin minori, ad esempio 2400 K. Poiché l’illuminazione del giardino avviene solitamente la sera – di giorno si spera sia illuminato dal sole! – è meglio preferire luci che vadano da un bianco neutro ad un bianco caldo, più rilassanti e accoglienti. Mentre le luci colorate sono la soluzione ideale per creare un ambiente divertente, festoso e originale.

In ultimo, prima di passare a vedere quali sono i migliori prodotti per l’illuminazione giardino, è bene parlare degli aspetti che riguardano la connettività e le piattaforme domotiche per smart home. Infatti, i moderni punti luce sono provvisti della possibilità di essere controllati da remoto, attraverso un’app per smartphone, oppure con dei comandi vocali, o, ancora, sfruttando automatismi avanzati e sensori di movimento. Tutto ciò è ovviamente possibile se questi punti luce sono connessi ad internet, e quindi raggiunti da un qualche tipo di segnale. Alcuni prodotti sfruttano il classico Wi-Fi, magari in abbinamento al Bluetooth per essere anche controllabili da un telecomando; i migliori punti luce utilizzano invece dei protocolli di connessione più potenti ed efficienti, come ZigBee o Z-Wave, per i quali è però necessario essere dotati di un HUB domestico da collegare al router di casa via cavo o via Wi-Fi. L’HUB si metterà in comunicazione con i punti luce e gli eventuali interruttori attraverso onde a bassa frequenza, che possono coprire spazi più ampi e attraversare meglio le parti di casa, magari proprio per raggiungere il giardino; allo stesso tempo l’HUB può rimanere in casa, e comunicare con il router attraverso il Wi-Fi o direttamente colleganto ad esso. Se invece volete installare in giardino accessori che si interfacciano direttamente attraverso la connessione Wi-Fi, dovreste allora controllare che il segnale arrivi lì in modo stabile.

Alcuni degli accessori che vedremo potranno essere integrati nei più comuni ecosistemi domotici, come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant, così da poter prendere parte a scene complesse, essere controllati con la voce e gestiti al meglio da tutta la famiglia, magari con l’uso di uno smart speaker. Anche il sistema IFTTT è un plus da considerare, soprattutto se volete creare interazioni tra le luci del giardino e altri accessori per la casa domotica, facendo per esempio accendere le luci del vialetto una volta aperto il cancello o la porta di casa, o al rilevamento di un movimento da parte di un sensore.

In questa guida vedremo i migliori prodotti per l’illuminazione giardino, suddivisi per diverse categorie: faretti, strisce LED, lampade, paletti da terreno e, perché no, anche qualche elemento più particolare e diverso dal solito – perché alla fine, il giardino, è anche un luogo di divertimento! Per ogni categoria, se possibile, cercheremo di inserire dei prodotti premium, riferimento del settore, seguiti da alcune alternative. Inziamo, dunque.