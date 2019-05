Illuminazione esterna: i prodotti per la domotica

Illuminazione esterna: quale comprare

Quando si vuole illuminare l’esterno della propria abitazione, bisogna selezionare i prodotti più adatti per ogni esigenza, così da ottenere un risultato di ottimo livello, con tutti i punti luce al posto giusto. Per illuminare la facciata di un edificio si possono utilizzare delle applique, oppure dei faretti, che in questo caso potrebbero anche essere posizionati a terra. I faretti posizionati a terra sono uno strumento ideale anche per mettere in risalto elementi di una certa rilevanza, come un albero o una colonna, che tuttavia non si vogliono “sporcare” con un punto luce direttamente montato su di essi. Altre tipologie di punto luce per l’esterno possono essere le strisce a LED, da posizionare tra la vegetazione di un giardino, oppure per illuminare i vasi posti su un terrazzo o balcone. Infine ci sono luci da esterno a batteria, trasportabili e spostatili comodamente, per creare un’atmosfera calda e conviviale durante le le serate all’aperto.

La tecnologia più adatta per l’illuminazione esterna è senza dubbio il LED, capace di offrire buone prestazioni luminose con bassi consumi energetici. Una lampadina a LED che è in grado di emettere circa 800 lumen di flusso, consuma appena 10 Watt di energia, mentre con la vecchia tecnologia ad incandescenza servivano 60 Watt. Il LED ha inoltre una longevità decisamente superiore, e le lampadine andranno cambiate molto raramente. Molti prodotti hanno dei LED integrati, che quindi non sono sostituibili, ma bisognerà cambiare l’intero accessorio al termine del suo ciclo di vita, che probabilmente avverrà per altre ragioni, ben prima che i LED si consumino (con un utilizzo medio, per i prodotti migliori ci vorrebbero molti anni, decenni).

Un altro punto a favore della tecnologia LED, e molto utile per l’illuminazione degli esterni, riguarda la possibilità di generare luce colorata, che copre fino a 16 milioni di sfumature colore per i prodotti RGB. Altri punti luce sono invece in grado di cambiare la temperatura colore del bianco, misurata in Kelvin, che può oscillare tra valori elevanti, equivalenti a un bianco molto freddo, tendente al blu ghiaccio (6500 K), e valori più bassi, corrispondenti ad un bianco caldo (2000 K). Per l’illuminazione esterna può essere consigliabile puntare su tono di bianco neutro o caldo, per ottenere un’atmosfera accogliente e rilassante, oppure sulle luci RGB colorate, per effetti scenici di grande impatto visivo.

Poiché questa guida è dedicata a chi sta cercando una soluzione per l’illuminazione esterna di una smart home, tutti i prodotti che vedremo hanno la possibilità di connettersi alla rete, per essere controllati attraverso lo smartphone, con un’app, oppure sfruttando gli ecosistemi domotici come Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT – abilitando quindi anche i comandi vocali. Alcuni punti luce possono sfruttare il Wi-Fi o il Bluetooth, ma in altri casi, sopratutto per i prodotti migliori, vi sono standard appositi come lo ZigBee, che permettono un più efficiente e potente sistema di comunicazione, obbligando tuttavia all’acquisto di un HUB da collegare al router di casa; questo sistema è però molto utile per gli ambienti esterni, poiché non sempre ben coperti dalla rete Wi-Fi di casa, ma al contrario raggiunti facilmente dal protocollo di ZigBee, o dal suo analogo Z-Wave.

Ovviamente, i prodotti che andremo ad analizzare hanno diverse certificazioni e misure di protezione che li rendono adatti a funzionare in ambienti esterni, sotto la pioggia, la neve, l’umidità e il freddo. Vediamo allora quali sono i migliori prodotti per illuminare la parte esterna di una casa intelligente, partendo dalle soluzioni di brand più rinomati e famosi, e vedendo poi anche qualche alternativa, sempre considerando che per l’outdoor non esiste un catalogo così vasto come per i prodotti da interni.