Illuminazione da giardino: i punti luce connessi e smart

Illuminazione da giardino: quale comprare e come selezionare i punti luce

Illuminare il giardino della propria abitazione, così come gli altri spazi esterni, è un’operazione che permette di valorizzare questo ambiente, e renderlo più vivibile e scenografico. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, e collocare al meglio le fonti di luce. In primo luogo è importante valorizzare gli elementi più interessanti, come un albero o una statua, ma anche evitare di concentrare troppa luce solo in alcune zone, poiché si andrebbero così a creare forti contrasti, con il risultato di far cadere nell’oscurità alcune parti del giardino.

La tecnologia LED è certamente quella su cui fare affidamento, grazie alla buona qualità della luce, ai bassi consumi, e alla possibilità di usare luci colorate. Inoltre, sfruttano proprio questa tecnologia tutti i prodotti controllabili a distanza con lo smartphone, come quelli che devono essere inseriti in una casa domotica. La ricerca della migliore illuminazione da giardino si deve quindi concentrare sui moderni prodotti per smart home, dove troviamo faretti da parete o da piantare nel terreno, paletti segnapasso luminosi, strisce LED colorate da posizionare tra la vegetazione, elementi luminosi d’arredo, e anche lampade a batteria, quindi spostabili a piacimento. Quando si stanno cercando i migliori prodotti per l’illuminazione da giardino, è necessario fare attenzione ad alcune caratteristiche.

Intensità luminosa

Abbiamo già detto che la tecnologia LED è quella giusta, ma ogni fonte di luce di questo tipo può avere specifiche differenti. La quantità di luce emessa si misura in lumen (lm) e, per fare un esempio, una tradizionale lampadina ad incandescenza da 100 W, ormai in disuso, era in grado di emettere circa 1600 lm di flusso luminoso, mentre una da 60 W circa 800 lm; oggi, grazie alla tecnologia LED, questi valori si ottengono con consumi rispettivamente sotto i 20 W e i 10 W. Inoltre, la tecnologia LED offre una longevità molto superiore, consentendo al vostro investimento di durare per tanti anni. Nella selezione dei prodotti qui sotto, specificheremo sempre quanti lumen emette ogni prodotto, valutando in prima persona il livello massimo di flusso luminoso, così come la possibilità della lampadina di essere dimmerata, ovvero regolata verso valori d’intensità inferiore.

Temperatura colore e luce colorata

Le lampadine di nuova generazione hanno la possibilità di emettere luce di varie tonalità, fino a raggiungere 16 milioni di sfumature colore diverse per quelle RGB. Non tutti prodotti sono però di tipo RGB, alcuni si limitano a riprodurre diversi toni del bianco, dal bianco freddo a quello caldo, altri ancora un solo tipo di bianco. Il colore della luce bianca si misura in gradi Kelvin: valori di bianco freddo, tendente al blu-ghiaccio, hanno gradi Kelvin maggiori, ad esempio 6500 K, mentre un bianco caldo, come la luce emessa da un camino o una candela, avrà gradi Kelvin inferiori, ad esempio 2400 K. Poiché l’illuminazione del giardino avviene solitamente quasi esclusivamente nelle ore serali e notturne, è meglio preferire luci che vadano da un bianco neutro ad un bianco caldo, più rilassanti. Tuttavia le luci colorate, di tipo RGB, possono essere usate per creare un ambiente divertente e festoso, sicuramente interessante.

L’indice di resa cromatica

Uno dei parametri più sconosciuti è quello relativo all’indice di resa cromatica (CRI). Si tratta di un valore che non ha limite negativo e può arrivare al massimo a 100, e rappresenta quanto appaiano naturali e fedeli i colori di un oggetto illuminato da una certa sorgente luminosa. Le case produttrici spesso non indicano nel dettaglio il valore di CRI dei loro prodotti, ma possiamo dire che un indice CRI maggiore indica una lampadina dalla resa cromatica migliore, in grado di far risultare più fedeli i colori degli oggetti illuminati, che sia il viso di una persona, l’erba del giardino o i colori del legno di un tavolo. Bisognerebbe sempre preferire punti luce che offrono un CRI elevato, il più possibile vicino a 90, se non superiore, e in generale con una buona qualità della luce emessa, e dei colori, se disponibili.

Protocolli di comunicazione, app ed piattaforme domotiche

Prima di passare a vedere quali sono i migliori punti luce per l’illuminazione da giardino, ci soffermiamo un attimo a parlare degli aspetti che riguardano la connettività e gli ecosistemi per smart home. Infatti, i moderni accessori per la casa sono provvisti della possibilità di essere controllati da remoto, attraverso un’app per smartphone, oppure con dei comandi vocali, o ancora sfruttando automatismi, impostando scene e utilizzando sensori di movimento. Tutto ciò è ovviamente possibile se questi punti luce sono connessi ad internet. Alcuni prodotti sfruttano il classico Wi-Fi per connettersi, magari in abbinamento al Bluetooth – così da poter essere anche controllati da un telecomando; altri punti luce utilizzano invece dei protocolli di connessione più potenti ed energeticamente efficienti, come ZigBee o Z-Wave, per i quali è necessario dotarsi di un HUB domestico da collegare al router di casa. L’HUB (detto anche gateway o bridge) si metterà in comunicazione con i punti luce e gli eventuali interruttori attraverso uno specifico segnale wireless, onde radio che possono coprire spazi più ampi grazie al segnale che rimbalza da accessorio a accessorio, magari proprio per raggiungere il giardino di casa; allo stesso tempo l’HUB può rimanere in casa, e comunicare con il router attraverso il Wi-Fi o stando direttamente collegato ad esso via cavo. Se al contrario volete installare in giardino accessori che si interfacciano direttamente attraverso la connessione Wi-Fi, dovreste allora controllare che il segnale arrivi in quella zona in modo stabile.

Alcuni degli accessori che vedremo potranno essere integrati nelle più note piattaforme domotiche, come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, così da poter essere sfruttati in scene complesse, essere controllati con i comandi vocali, e gestiti al meglio da tutta la famiglia, magari proprio con l’uso di uno smart speaker. Anche la compatibilità con la piattaforma IFTTT è un fattore da considerare, soprattutto se volete creare interazioni tra le luci del giardino e altri accessori per smart home facendo, per esempio, accendere le luci del vialetto una volta aperto il cancello o la porta di casa, o al rilevamento di un movimento da parte di un sensore. Cose del genere si possono fare con le piattaforme domotiche citate sopra, ma spesso IFTTT permette di ampliare queste possibilità. In ogni caso, ogni brand di luci smart offre in dotazione anche una sua app proprietaria per iOS e Android – quando non diversamente specificato – così da poter configurare al meglio i punti luce e gli accessori, oltre a sfruttare specifiche funzioni.

Alcune lampade portatili che vedremo sono dotate di batteria, così d poter essere portate all’esterno e poggiate su un tavolo, oppure spostate al bisogno in mezzo al giardino, sul terrazzo, a bordo piscina, usandole solo quando è necessario. Infine, ricordiamo che le luci da esterno devono essere certificate come resistenti agli agenti atmosferici, in modo tale da non venire compromesse da acqua e umidità. In alcuni casi, una lampada portatile può non essere resistente all’acqua, e in tal caso andrà portata all’esterno e usata solo quando il meteo lo permette.

Passiamo subito a vedere i migliori prodotti per l’illuminazione da giardino, suddivisi per diverse categorie: faretti, strisce a LED, paletti luminosi da terreno e altri accessori, come lampade a batteria. Per ogni categoria, se possibile, cercheremo di inserire dei prodotti premium, seguiti da alcune valide alternative a più basso budget.