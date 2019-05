Illuminazione da esterno: i migliori prodotti smart e connessi

Illuminazione da esterno: quale comprare

Esistono diversi prodotti per l’illuminazione da esterno di una abitazione, ma nell’ottica di una smart home, una casa demotica, bisogna selezionare quelli più adatti alle proprie esigenze tra ciò che è disponibile sul mercato. Alcuni brand hanno in catalogo diversi prodotti adatti allo scopo, così che si possono acquistate applique per illuminare la facciata dell’edificio, oppure dei faretti, che possono essere anche posizionati a terra o addirittura “nella terra”, cioè in un giardino o in vasi – proprio i faretti sono uno strumento molto adatto a mettere in risalto certi elementi specifici, come un albero, una colonna, o in generale un elemento di arredo interessante. Un’altra tipologia di prodotto per l’illuminazione da esterno, anche se meno canonico, è la striscia a LED, posizionabile in vista o nascosta tra eventuale vegetazione; infine non dobbiamo dimenticare i punti luce a batteria, facilmente trasportabili e utili da usare per creare belle atmosfere durante le serate all’aperto.

Tutte i punti luce di cui parleremo sfruttano la tecnologia LED, capace di unire ottime prestazione luminose a bassissimi consumi energetici; anche la longevità dei punti luce realizzati con questa tecnologia è decisamente interessante, mai inferiore alle 15.000-20.000 ore. Un altro aspetto della tecnologia LED, e molto utile per l’illuminazione da esterno, riguarda la possibilità di generare luce colorata, sfruttando lo spettro RGB da oltre 16 milioni di sfumature colore. Alcuni punti luce, che non sono RGB, possono comunque adattare la loro luce facendola variare tra diverse sfumature di bianco, dal bianco caldo-giallo a quello freddo-bluastro. In termini tecnici, si parla di temperatura colore, e questa è espressa in gradi Kelvin, dove temperature alte (come 6500 K) indicano il bianco più freddo, mentre temperature basse (come 2000 K) quello caldo. Per quanto concerne l’illuminazione da esterno, è consigliabile sfruttare un tono di bianco neutro o caldo, così da ottenere un’atmosfera accogliente e rilassante, oppure virare sulle luci RGB colorate, per effetti scenici di grande impatto.

Poiché questa guida è scritta per chi sta cercando una soluzione per l’illuminazione da esterno di una smart home, tutti i prodotti che analizzeremo hanno la possibilità di connettersi alla rete, così da essere controllati attraverso lo smartphone, un’app, oppure sfruttando gli ecosistemi domoticicome Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT – abilitando attraverso questi anche i comandi vocali. Alcuni punti luce possono sfruttare il Wi-Fi abbinato al Bluetooth, ma in altri casi, sopratutto per i prodotti di qualità maggiore, vi sono standard appositi sviluppati per il mondo dell’Internet of Things, come ZigBee, che permette un più efficiente e potente sistema di comunicazione, obbligando tuttavia all’acquisto di un bridge da collegare al router di casa; questo sistema è però molto utile per gli ambienti esterni, poiché non sempre ben coperti dalla rete Wi-Fi di casa, ma al contrario raggiunti facilmente dal protocollo di ZigBee, o dal suo analogo Z-Wave, visto che ogni dispositivo connesso funge da ponte e ripetitore per il segnale wireless.

Infine, va ricordato che quasi tutti i prodotti che andremo ad analizzare hanno certificazioni per funzionare all’aperto e per resistere alle intemperie, come acqua, umidità e freddo. Andiamo quindi a scoprire i migliori punti luce per l’esterno, iniziando con le soluzioni proposte da Philips Hue, azienda con il catalogo più variegato per quanto riguarda l’illuminazione smart, e spostandoci poi verso altri prodotti interessanti.