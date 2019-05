Illuminazione cucina moderna: i migliori prodotti smart e connessi

Illuminazione cucina moderna: quale comprare e come scegliere un punto luce

Per l’illuminazione cucina moderna, in quella che vuole essere una smart home, è assolutamente necessario selezionare dei punti luce di nuova generazione, che sfruttino la tecnologia LED, ed in grado di connettersi alla rete internet. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico, poiché una lampadina – o altro punto luce – di questo tipo ha un’efficienza luminosa di 80-100 lumen/Watt, contro i 10-20 lumen/Watt di una lampadina ad incandescenza, e i 50-60 lumen/Watt di una lampadina a basso consumo fluorescente (CFL). I vantaggi del LED non i fermano ai consumi, ma riguardano anche la longevità del prodotto, che non è mai inferiore alle 15.000-20.000 ore di funzionamento, e soprattutto alla flessibilità di implementazione. Infatti, un punto luce LED non si limita alle classiche lampadine e faretti, ma può essere anche sfruttato sotto forma di strisce e pannelli; inoltre, la luce emessa da ogni prodotto può essere altamente personalizzabile, sia per intensità che per colore. Alcuni punti luce hanno una temperatura colore fissa, altri permettono di regolarla tra toni caldi e freddi, ed altri ancora possono mostrare tutto lo spettro RGB, pari a circa 16 milioni di sfumature colore.

Per l’illuminazione di una cucina moderna, i colori RGB possono essere qualcosa di superfluo, a meno che non si desideri creare delle atmosfere davvero particolari anche in questo ambiente. Invece, la regolazione della temperatura colore è un’opzione interessate, e vediamo subito come può essere sfruttata con un esempio pratico. Una luce dai toni leggermente freddi (quindi temperatura colore elevata) può essere sfruttata la mattina, durante la colazione, poiché questo tipo di luce aiuta il risveglio e alza la soglia dell’attenzione; una luce neutra è molto adatta durante la preparazione del cibo, per non falsare i colori di quanto si sta maneggiando e avere un’ottima visibilità di tutti i dettagli; dei tono solo leggermente più caldi potrebbero essere utilizzati durante la cena per creare un ambiente più conviviale e poi, perché no, diminuire ancora di più la temperatura colore per le cene che si protraggono fino a tardi, eliminando completamente le componenti blu della luce, che in tarda serata non conciliano il sonno e infastidiscono la vista. Ecco come l’ambiente cucina, soprattutto se ampiamente vissuto, ed in vari momenti della giornata, beneficia delle luci a LED capaci di modificarsi nella temperatura colore.

L’altro aspetto che riguarda i punti luce di una cucina moderna, così come di tutti gli ambienti di una casa domotica, è quello della connettività. Avere delle un’illuminazione smart significa poterla controllare da remoto, con lo smartphone, con la propria voce (e quando si hanno le mani sporche, come in cucina, non c’è niente di meglio), ma anche attraverso sensori di movimento e altri automatismi. Per fare tutto questo è quindi necessario avere delle luci connesse, ed alcune lo fanno attraverso i classici protocolli Wi-Fi e Bluetooth, ma le migliori sfruttano altri standard, come ZigBee e Z-Wave. Questi standard specifici per l’Internet of Things offrono diversi vantaggi, come la possibilità di sfruttare telecomandi e interruttori wireless per controllare diverse luci, con un’ottima portata, bassissima latenza e consumi energetici minimi; il punto a sfavore, in questo caso, è la necessità di dotarsi di un piccolo HUB (o bridge, o ancora gateway) da collegare al router di casa, così da poter sfruttare questo tipo di connettività. In ultimo, nell’ottica della pianificazione della propria smart home, non bisogna scordarsi dell’esistenza di alcune piattaforme domotiche che costituiscono dei veri e propri ecosistemi, come Apple Homekit, Google Home e Amazon Alexa, ma anche l’applicazione IFTTT. Questi strumenti ci aiuteranno di certo a gestire al meglio l’illuminazione di una cucina moderna, per esempio abilitando i comandi vocali, ma anche facendo dialogare le luci con altri accessori smart, come prese intelligenti e sempre più elettrodomestici che già oggi, ma sicuramente in futuro con maggior frequenza, potrebbero essere dotati di funzionalità domotiche. Non sembra lontano il momento in cui potremo dire: “Ok Google (o Alexa, o Siri), voglio preparare la pasta frolla”, e l’assistente virtuale di turno si preoccuperà di accendere le luci del piano di lavoro, impostare il forno sulla giusta temperatura, e al contempo ci ricorderà quali ingredienti sono necessari. Insomma questo è, e sarà sempre di più possibile sì, ma a patto di avere gli accessori domotici adatti ad essere controllati in questo modo.

Iniziamo dunque a vedere quali sono i giusti punti luce, smart e connessi, per l’illuminazione cucina moderna. In generale, il brand che al momento offre una più ampia gamma di accessori per l’illuminazione è Philips, con la linea Hue, che avrà un certo rilievo nella nostra guida, ma avremo occasione di vedere anche svariate alternative più economiche e di sicuro valore. Iniziamo, dunque.