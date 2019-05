Illuminazione casa: le migliori soluzioni smart e connesse

Illuminazione casa: quale comprare e come sceglierla

Se fino a non molti anni fa eravamo abituati alle lampadine ad incandescenza come strumento più diffuso per l’illuminazione casa, più di recente sono entrate in commercio tante tecnologie diverse, in grado di ridurre sensibilmente il consumo energetico, oltre ad offrire altri plus, come quello di poter modificare il colore della luce. La tecnologia in assoluto più moderna è quella del LED, che ha un’efficienza – calcolata come lumen emessi per Watt di potenza – decisamente migliore di tutte le altre, quali le lampade fluorescenti (CFL) o alogene. Per questo motivo tutti i prodotti che andremo ad analizzare per l’illuminazione casa, sfrutteranno proprio la tecnologia LED. Questa offre, oltre ad un’alta efficienza, anche un’ottima longevità, con una vita media che difficilmente si attesta sotto le 25.000 ore di funzionamento. Come abbiamo detto, grazie alla tecnologia LED, oggi è possibile sfruttare tutti i colori della luce per l’illuminazione casa, con le lampadine RGB che possono spaziare tra milioni di sfumature colore diverse. Vediamo quali sono i parametri da tenere in considerazione per la scelta dei migliori prodotti.

Intensità luminosa (lumen)

Un parametro che è sempre disponibile sulle schede tecniche dei prodotti per l’illuminazione casa è quello riferito all’intensità luminosa. Con le classiche lampadine incandescenti, si era soliti ad associare ad una data potenza energetica anche una certa emissione luminosa. Tuttavia è scorretto e poco utile cercare di capire la quantità di luce emessa da una lampadine a basso consumo utilizzando la sua potenza elettrica – sebbene spesso si usi il parametro dei Watt equivalenti. Molto meglio è osservare e capire il vero dato che valuta l’intensità luminosa, che si misura in lumen. Per farsi un’idea, possiamo dire che una classica lampadina ad incandescenza da 100 W potrebbe emettere intorno ai 1600 lumen, mentre una da 60 W all’incirca la metà, 800 lumen. Sfruttando la tecnologia LED per l’illuminazione casa, questi flussi luminosi si possono ottenere con consumi ridottissimi, rispettivamente di 20 W e 10 W circa. In questa guida, specificheremo sempre quanti lumen emette ogni prodotto, valutando in prima persona il livello massimo di flusso luminoso, così come la capacità della lampadina di essere dimmerata, e quindi regolata verso valori di intensità inferiore.

Temperatura colore (Kelvin) e luce RGB

L’illuminazione della casa, se operata attraverso moderni punti luce a LED offre, con certi prodotti, la possibilità di cambiare il colore stesso della luce, sia per quanto concerne la temperatura colore, sia per la tonalità. Alcune lampadine possono variare la loro temperatura colore, riferita alla luce bianca, la cui temperatura si misura con un parametro rappresentato in gradi Kelvin. In poche parole, questi punti luce possono emettere una luce più fredda (temperatura più alta, ad esempio 6000 K), oppure più calda (2700 K). Si tratta di un aspetto molto importante, in quanto un punto luce dotato di questa possibilità di regolazione si adatta bene a tutte le situazioni della giornata: usare una luce fredda è un buon modo per mantenere alta la concentrazione e illuminare al massimo le stanze, mentre la luce calda è più accogliente e rilassante, adattandosi bene alle ore serali. In questa guida troverete anche lampadine RGB, cioè capaci di riprodurre tantissimi colori dello spettro cromatico. Sono i punti luce ideali per creare atmosfere festose, intriganti ed uniche, ma ogni prodotto può offrire maggiori o minori possibilità nella regolazione fine dei colori, così come una maggiore qualità della luce colorata su certe tinte.

Cos’è il CRI: indice di resa cromatica

Esiste infine un parametro poco noto, ma molto importante per un’illuminazione casa di qualità. Si tratta del CRI (indice di resa cromatica), che rappresenta quanto i colori naturali di un oggetto riescano a rimanere fedeli una volta illuminati da una data fonte luminosa. In altre parole, una lampadine con CRI basso, renderà i colori dell’oggetto poco naturali, mentre una con CRI alto – cioè con valori sopra 80, e quanto più vicini a 100 – manterrà la naturalezza dei colori, come se l’oggetto in questione (compreso l’incarnato umano) fosse illuminato dalla luce solare. Le lampadine a LED sono una tecnologia relativamente moderna, mentre i sistemi attualmente in uso per calcolare il CRI seguono procedure datate, anche per questo la tecnologia LED sembra essere valorizzata poco da questo parametro, che non deve essere quindi preso in senso assoluto: un valore maggiore di 80, per la tecnologia LED, è di tutto rispetto; un valore superiore a 90 rappresenta l’eccellenza. Tuttavia spesso i produttori non indicano questo valore, o non lo indicano in modo preciso, ma i punti luce qui inseriti raggiungono tutti almeno una discreta qualità da questo punto di vista.

Protocolli di connessione wireless, app ed ecosistemi smart home

Un altro dato importante da tenere in considerazione per la scelta dei prodotti d’illuminazione casa è quello relativo ai protocolli di comunicazione wireless. Nella guida agli acquisti troverete alcuni accessori che sfruttano i noti Wi-Fi e Bluetooth, ma anche altri che utilizzano differenti tecnologie di connessione, tra cui spicca quella denominata ZigBee. Questa tecnologia è stata sviluppata appositamente per garantire bassi consumi, tempi di latenza minimi ed una buona permeabilità del segnale attraverso muri ed ostacoli, anche poiché si basa su una connessione di tipo mesh, cioè capace di far rimbalzare il segnale attraverso ogni accessorio presente in rete. Per questo motivo, i prodotti che utilizzano il protocollo ZigBee offrono maggiore qualità, nonché la possibilità di utilizzare telecomandi ed interruttori wireless che si alimentano con una semplice pila dall’autonomia di più anni. Ovviamente l’implementazione di questa tecnologia è più costosa, e necessita l’installazione di un bridge (detto anche HUB o gateway) aggiuntivo per un corretto funzionamento dell’illuminazione casa smart e connessa.

Ancora, un aspetto importante nella scelta dei prodotti per l’illuminazione casa (se vogliamo che siano smart, ovviamente) riguarda gli ecosistemi domotici. Quasi qualunque prodotto che acquisterete è dotato di una sua app proprietaria per iOS e Android, utile per la configurazione, la gestione e il controllo di luci e accessori smart. Tuttavia esistono anche degli ecosistemi standardizzati, che possono aggregare e rendere controllabili più apparati in modo univoco e con i comandi vocali. I tre big sono certamente Apple HomeKit (utile solo agli utenti che usano il sistema operativo iOS), Google Home e Amazon Alexa. Grazie all’uso degli ecosistemi potrete controllare la vostra illuminazione casa con la voce, sfruttando gli assistenti virtuali e, app centralizzate per controllare da un unico luogo tutti gli accessori della vostra smart home, nonché configurarli per dialogare tra loro e rispondere ai diversi input in modo appropriato ed automatizzato. Un altro ecosistema è IFTTT, e in questo caso può correre in aiuto quando si cerca di creare una sorta di connessione tra due accessori che non dialogano tra loro nativamente; grazie ai suoi applet è possibile creare catene di azioni causa effetto tra diversi prodotti, ad esempio facendo accendere una lampadina quando una telecamera di sorveglianza rilevi un movimento.

In questa guida presenteremo soluzioni per tutti gli utenti, quindi compatibili con i diversi ecosistemi, indicandone sempre le caratteristiche specifiche. Abbiamo diviso la guida all’illuminazione casa per tipologia di prodotto: lampadine a vite, plafoniere, pannelli LED e strisce RGB, adattatori per luci tradizionali e altri accessori di controllo. Per ogni categoria in questione presentiamo prima il prodotto più costoso e e di alta qualità, spostandoci poi verso soluzioni più economiche, ma non per questo poco valide.