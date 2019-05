Illuminazione casa moderna: le soluzioni smart per ogni stanza

Illuminazione casa moderna: quale comprare e come scegliere i prodotti

Una moderna smart home dovrebbe essere dotata di un sistema di illuminazione efficiente, connesso alla rete, e appositamente studiato per ogni tipologia di ambiente. Grazie alla tecnologia LED e alle piattaforme domotiche integrate, oggi è possibile controllare le luci di casa da remoto, con lo smartphone, oppure sfruttando gli assistenti virtuali. Anche gli automatismi basati sull’orario, la posizione, o dovuti all’uso di un sensore di movimento, sono tutte funzionalità di facile implementazione. La tecnologia LED consente di ottenere un forte risparmio energetico, e allo stesso tempo di usare tanti prodotti diversi per l’illuminazione di una casa moderna. Quindi non solo lampadine, ma anche strisce luminose, pannelli colorati, e anche lampade a batteria che non hanno bisogno di cavi. Quando si scelgono punti luce smart per una casa moderna, è necessario prestare attenzione ad alcuni parametri.

Intensità luminosa (lumen)

Un parametro che è sempre disponibile sulle schede tecniche dei prodotti per l’illuminazione casa moderna, è quello relativo all’intensità luminosa. Con le classiche lampadine incandescenti, si era soliti ad associare ad una data potenza energetica anche una certa luminosità. Tuttavia è scorretto e poco utile cercare di capire la quantità di luce emessa da una lampadine a basso consumo utilizzando la sua potenza elettrica. Il vero parametro che valuta l’intensità luminosa è il lumen. Per farsi un’idea, possiamo dire che una classica lampadina ad incandescenza da 100 W potrebbe emettere intorno ai 1600 lumen, mentre una da 60 W all’incirca la metà, 800 lumen. Sfruttando la tecnologia LED per l’illuminazione casa, questi flussi luminosi si possono ottenere con consumi inferiori, rispettivamente di 20 W e 10 W circa, dati non utili però a capire quanta luce è emessa dal quel prodotto. In questa guida, specificheremo sempre il flusso luminoso in lumen, valutando in prima persona il livello massimo d’intensità, così come la capacità della lampadina di essere dimmerata, e quindi regolata verso valori di intensità più bassi.

Temperatura colore (Kelvin) e luce RGB

L’illuminazione di una casa moderna, se messa in pratica sfruttando punti luce a LED offre, almeno con certi prodotti, la possibilità di cambiare il colore stesso della luce, sia per quanto riguarda la temperatura colore, sia per la tonalità. Infatti, alcune lampadine possono variare la loro temperatura colore, dato riferito alla luce bianca, e che si misura con un parametro rappresentato dai gradi Kelvin (K). Per farla semplice, questi punti luce possono emettere una luce bianca più fredda (ad esempi, 6000 K), oppure più calda (2700 K). Questo è un aspetto abbastanza importante, poiché punto luce dotato di questa possibilità di regolazione si può adattare al meglio tantissime situazioni della giornata: usare una luce fredda è il modo migliore per mantenere alta la concentrazione e illuminare fortemente gli ambienti, soprattutto gli spazi di lavoro, mentre la luce calda è più accogliente e rilassante, adattandosi bene alle ore serali, quella neutra è perfetta per avere dei colori quanto più corretti possibili.

In questa guida troverete anche lampadine RGB, cioè capaci di riprodurre tantissimi colori dello spettro cromatico. Questi punti luce sono ideali per creare atmosfere festose, originali e sempre mutevoli, ma ogni prodotto può offrire maggiori o minori possibilità nella regolazione fine dei colori, così come una maggiore qualità della luce colorata su certe tinte. In ogni caso, negli ambienti principali di una casa moderna non può mancare un punto luce RGB.

CRI: indice di resa cromatica

Esiste infine un parametro non molto citato, ma davvero importante per un’illuminazione di qualità. Si tratta del CRI (indice di resa cromatica), che rappresenta quanto i colori naturali di un oggetto riescano a rimanere fedeli una volta illuminati da una certa fonte luminosa. In altre parole, una lampadine con CRI basso, renderà i colori dell’oggetto poco naturali, mentre una con CRI alto – cioè con valori sopra 80, e quanto più vicini a 100 – manterrà la naturalezza dei colori, come se l’oggetto in questione (compreso l’incarnato umano) fosse illuminato dalla luce solare. Tuttavia spesso i produttori non indicano questo valore, o non lo indicano in modo preciso, ma i punti luce qui inseriti raggiungono tutti almeno una discreta qualità da questo punto di vista.

Protocolli di comunicazione, app ed ecosistemi per la domotica

Per l’illuminazione casa moderna, se si vuole realizzare un sistema domotico, bisogna considerare brevemente che esistono diversi protocolli di comunicazione. In questa guida troverete alcuni prodotti che sfruttano i comuni Wi-Fi e Bluetooth, ma anche altri che utilizzano tecnologie diverse, come la connessione ZigBee. Quest’ultima permette un più veloce tempo di risposta delle lampadine, una maggiore portata del segnale (grazie alla rete mesh) e più bassi consumi, consentendo così a telecomandi, interruttori wireless e sensori di movimento associati di funzionare per diversi anni con una semplice pila piatta. Di contro, si tratta di una tecnologia più costosa da implementare e che necessita di avere un bridge (detto anche HUB o gateway) collegato al proprio router per la gestione dell’illuminazione smart.

Sempre riguardo a questo tema, parliamo degli ecosistemi per smart home. Se ogni produttore ha sviluppato una specifica app per iOS e Android, utile per controllare i suoi accessori, è anche vero che grazie ad ecosistemi quali Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa, diventa possibile controllare in modo unificato e con i comandi vocali tutti i propri punti luce smart per l’illuminazione casa moderna. Vi è poi la piattaforma IFTTT, che rende disponibili diversi applet per i punti luce compatibili: questi possono mettere in comunicazione una lampadina con un altro accessorio, creando catene di azioni causa-effetto. Ad esempio è possibile far accendere una lampadina in base alle condizioni meteo, oppure all’apertura di una finestra. Inoltre, non bisogna dimenticare l’ecosistema stesso del produttore, che può essere più o meno completo, non solo per quanto concerne il software – come le funzioni aggiuntive e gli automatismi dell’app proprietaria – ma anche parlando del catalogo prodotti che viene offerto da un dato brand.

Iniziamo dunque a vedere quali sono i migliori prodotti per questa guida illuminazione casa moderna, suddividendo l’abitazione nei vari ambienti, poiché ognuno necessita di punti luce specifici. Vedremo quindi quali sono le caratteristiche e, soprattutto, i requisiti di ogni stanza, e quali prodotti li possono soddisfare al meglio.