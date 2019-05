Illuminazione a LED: i migliori prodotti per illuminare la casa

Illuminazione a LED: quale comprare e come sceglierla

È ora di dimenticarsi delle vecchie lampadine ad incandescenza, ma anche le tecnologie che sono venute dopo, come le alogene o le lampade fluorescenza (CFL), non possono competere con l’illuminazione a LED, una tecnologia nettamente superiore sotto molti aspetti. Basti pensare che l’efficienza luminosa della tecnologia LED tocca i 120 lumen/Watt, mentre si arriva a 90 lumen/Watt per le CFL, 20 lumen/Watt per le alogene, invece, sono appena 12 i lumen per Watt consumato per le tradizionali lampadine ad incandescenza.

Questo è già un motivo più che valido per preferire la tecnologia LED, ma i vantaggi della sua adozione non si fermano qui. In primo luogo la longevità di una lampadina a LED è incredibilmente superiore a quella garantita dalle altre tecnologie – si parla di valori che possono oscillare tra le 25.000 e 80.000 ore di utilizzo – e, non da ultimo, si possono sfruttare le proprietà dei LED per ottenere una luce di varie tonalità, sia del bianco, sia per quanto concerne l’intero spettro cromatico.

CRI: cos’è l’indice di resa cromatica

Se c’è un parametro che non è particolarmente valorizzato dalla tecnologia LED, è proprio quello dell’indice di resa cromatica (CRI). Questo valore, che può raggiungere quota 100, rappresenta quanto venga mantenuta la fedeltà dei colori di un oggetto illuminato attraverso una specifica fonte di luce. Tuttavia non è solo colpa della tecnologia LED se questo valore è più basso che sull’incandescenza o sulle CFL, quanto piuttosto dei parametri attualmente in uso per la misurazione di questo dato, che poco si adattano all’illuminazione a LED – tant’è vero che si stanno sviluppando nuovi metodi di misurazione. In definitiva, non c’è da spaventarsi se questo valore non è estremamente vicino a 100, tuttavia è sempre meglio preferire lampadine a LED con un CRI alto, diciamo sopra 80-85, mentre troviamo l’eccellenza con valori sopra 90.

Lumen: l’intensità del flusso luminoso

Un dato che non manca mai nelle schede tecniche di un punto luce, è quello relativo all’intensità del flusso luminoso emessa dal prodotto. Questo valore si misura in lumen (lm), ed è il modo giusto definire con una certa precisione quanta luce ci si può aspettare da una specifica sorgente. Infatti, il parametro dei Watt, in voga ai tempi delle lampadine ad incandescenza, non è più significativo, e già con le altre tecnologie si è cercato di ovviare al problema utilizzando la dicitura dei Watt equivalenti. Tuttavia sarebbe bene evitare di continuare su questa strada, e cercare di utilizzare il parametro corretto di misura del flusso luminoso, il lumen appunto.

Vediamo quindi alcuni valori di lumen esemplificativi, così da poterci fare un’idea della luminosità di un dato prodotto. Chiarito che non esiste una tabella di conversione precisa tra Watt e lumen, possiamo però dire che una lampadina tradizionale a incandescenza da 100 W è in grado di emanare circa 1600 lm, mentre una da 60 W circa 800 lm; con l’illuminazione a LED questi stessi risultati si ottengono con consumi molto ridotti, pari rispettivamente a circa 20 W e 10 W di consumo energetico.

Connettività ed ecosistemi per smart home

Poiché ci stiamo occupando di illuminazione a LED per una casa domotica – una smart home – dobbiamo parlare di connettività e piattaforme di controllo. In questa guida troverete prodotti che utilizzano i comuni Wi-Fi e Bluetooth per collegarsi alla rete, ma anche altri accessori (solitamente di fascia più alta) che utilizzano tecnologie più specifiche per la domotica, come il protocollo ZigBee, oppure Z-Wave. Attraverso questi protocolli è possibile ottenere una maggiore reattività nei tempi di risposta delle lampadine e altri accessori, una maggior portata del segnale su lunghe distanze e attraverso i muri, nonché consumi energetici incredibilmente bassi, che consentono ad un interruttore o telecomando wireless di funzionare per diversi anni con una semplice pila a bottone. Di contro, per funzionare, è solitamente necessario utilizzare un HUB (o bridge) aggiuntivo da collegare al proprio router di casa, una soluzione che fa da ponte tra la rete Wi-Fi tutti gli accessori che sfruttano questi protocolli.

Un altro punto da considerare nella scelta dell’illuminazione a LED, riguarda i cosiddetti ecosistemi per smart home, come Apple Homekit, Google Home (o Assistant) e Amazon Alexa, nonché altre soluzione come IFTTT. Questi sistemi permettono di integrare diversi prodotti, anche di categorie e brand diversi, in un unica app, e nei migliori dei casi di far interagire tra loro i vari accessori, con catene causa-effetto che rendono l’abitazione molto più automatizzata e confortevole. Tuttavia, tutti i produttori, hanno anche le loro app dedicate, sia per iOS che Android.

In questa guida abbiamo inserito prodotti che possono accontentare tutti gli utenti, a seconda dell’ecosistema prescelto, e andremo a specificare sempre le varie compatibilità. Abbiamo suddiviso il tutto in varie tipologie di prodotto: lampadine LED a vite e faretti, plafoniere e applique, strisce RGB e pannelli, adattatori per luci tradizionali ed altri accessori. Per ogni categoria abbiamo iniziato con gli accessori di maggior rilievo e maggior pregio, virando poi su alcune alternative valide e dal buon rapporto qualità prezzo. Iniziamo dunque a vedere i migliori prodotti per l’illuminazione a LED.