Idee regalo uomo Natale: i migliori regali da mettere sotto l'Albero

Xiaomi Mi Box

Un’altra delle idee regalo uomo Natale papabili è un set top box economico che ti consenta di trasformare il tuo vecchio televisore in una moderna smart TV. Basta spendere pochi euro per aggiornare il tuo apparecchio ad Android TV e accedere ai principali servizi di tv in streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Perfetto per chi non può (o non vuole) cambiare il proprio televisore ultra-datato.