Idee regalo Natale mamma: tanti prodotti a cui non avevate ancora pensato

Nintendo Classic Mini SNES

Siete stanchi di vedere mamma litigare con il cellulare per terminare Candy Crush? Se vostra madre ha vissuto appieno l’epoca d’oro dei cabinati da sala giochi perchè non mettere anche un Nintendo Classic Mini SNES tra le idee regalo Natale mamma? Riproduzione in miniatura funzionante della leggendaria Super Nintendo, questo dispositivo viene direttamente dagli anni ’80 portando con se tutto il divertimento dell’epoca ed estendendolo a 2 giocatori grazie ai 2 mini controller inclusi. È sicuramente un regalo perfetto per le mamme più giovani, per chi ama collezionare oggetti vintage o per una mamma appassionata delle vecchie glorie Nintendo.

Tra le 21 gemme del passato preinstallate ci sono capolavori del calibro di: Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Secret of Mana, The Legend of Zelda: a Link to the Past, Earthbound e moltissimi altri titoli che fanno di questa console un perfetto regalo per un videogiocatore o per chi vuole iniziare con questa passione.