Idee regalo Natale fidanzato: le migliori del 2020

Xiaomi Mi A2

Il vostro ragazzo ha proprio necessità di cambiare il suo smartphone che ormai gli provoca solo rogne? Quale occasione è allora meglio del Natale per regalargliene uno nuovo! Non disperate, non è proprio necessario spendere una fortuna per acquistare un prodotto recente e di ottima qualità. Una valida opzione è infatti lo Xiaomi Mi A2, l’evoluzione di uno dei più amati smartphone dello scorso anno. Qui, oltre ad un processore in grado di garantire la dovuta fluidità, a tanta memoria RAM per far funzionare le app senza blocchi e incartamenti, e 32 o 64 GB di storage per salvare video, foto, musica ed app, troviamo anche un soddisfacente comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore da 12+20 megapixel, dotata della tecnologia Super Pixel, che è in grado di restituire immagini più chiare e luminose in condizioni di scarsa illuminazione; sulla parte frontale troviamo un sensore da 20 megapixel per ottimi selfie. Insomma, è il prodotto giusto per chi vuole un telefono che costi poco e sia in grado di far bene un po’ tutto, ed è certamente un regalo che sarà super apprezzato dal vostro fidanzato.