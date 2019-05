Huawei Watch 2 recensione: l'orologio smart che strizza l'occhio agli sportivi

Funzioni sport: cosa può fare?

Huawei Watch 2 è uno dei primi prodotti con a bordo Android Wear 2.0, nuova evoluzione della piattaforma wearable di Google che ci accompagna dal 2014. L’arrivo di Apple Watch ha scardinato i piani alla casa di Mountain View, che ha puntato sull’arrivare prima ma dimenticandosi poi di questa sua creatura. Android Wear 2.0 è una piacevole evoluzione, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per renderlo davvero utile durante la giornata. Huawei ci ha ovviamente messo sopra le mani, implementando le funzioni sport necessarie.

Tutto ruota principalmente intorno all’app Allenamento, che ci permette (in sincronia con lo smartphone, dove dovremo installare ben tre applicazioni diverse a meno che non abbiate un device Huawei) di gestire la nostra attività fisica in maniera comoda e veloce. Una semplice pressione del tasto più in basso ci farà andare subito alla schermata di riepilogo per lanciare una nuova attività, come la corsa, la camminata, il cardio o la bicicletta. Niente nuoto, sebbene la costruzione dell’orologio sia waterproof e certificato IP68.

Attività come corsa e camminata possono avvalersi del supporto GPS nativo e integrato, che ci permette di tracciare il percorso effettuato con una buona precisione. Nel mentre, il display ci mostrerà il battito cardiaco in tempo reale, per capire se siamo in fase brucia grassi o aerobica. Potremo anche impostare degli obiettivi (ad esempio, tot chilometri da camminare o un certo ritmo da raggiungere) e tenerne traccia in diretta mentre facciamo l’attività. È un approccio attivo, a differenza di molte smartband che sono passive – cioè tracciano quello che facciamo in silenzio, mostrandoci poi dopo il resoconto.

Con lo smartphone potremo sincronizzare i dati – attraverso l’app Huawei Health – ed impostare un piano di allenamento, funzione molto simpatica e capace di dare risultati. Potremo definire degli obiettivi a lungo termine e saremo avvisati, tramite notifiche, quando è il momento di provare a raggiungerli. Dovete correre una maratona? Dategli la data e qualche informazione, e lui vi permetterà di prepararvi al meglio e tracciare le vostre performance. Huawei Watch 2 è completissimo di sensori, cosa che permette di avere delle rilevazioni piuttosto precise.

Meno valido è però il comportamento del cardiofrequenzimetro: sballa parecchio, specialmente quando il cuore va veloce. A riposo, c’è un margine d’errore inferiore al 10% rispetto ad altri prodotti, ma quando effettivamente si cammina veloce o si corre, il sensore tende a mostrare un numero piuttosto esagerato di battiti – un difetto riscontrabile anche con altri prodotti Android Wear, sempre poco precisi sotto questo aspetto. Il cardiofrequenzimetro per altro si attiva solo durante l’attività sportiva, e non nell’uso di tutti i giorni, dove potremo soltanto fare letture manuali, una scelta dovuta principalmente per risparmio energetico.