Huawei smartwatch: uno sguardo ai migliori sul mercato

Il Huawei Watch 2 è il pezzo forte di questa nostra guida su Huawei smartwatch. Come abbiamo visto in modo estremamente dettagliato nella nostra pagina prodotto dedicata al Huawei Watch 2, questo smartwatch è attualmente il modello top di gamma di Huawei all’interno del mercato dei dispositivi wearable. I punti di forza di questo prodotto sono diversi: il design curato fin nei minimi particolari, una nutrita selezione di sensori (praticamente non gli manca quasi nulla), un OS finalmente maturo adesso che è stato aggiornato a Wear OS ed infine un prezzo molto interessante.

Dal punto di vista del design, questo aspetto sta sempre più acquistando valore. Huawei sembra ormai averlo capito da diversi anni ed infatti il Watch 2 ne è la riprova. Infatti, a distanza di più di un anno dal suo annuncio al MWC 2017 di Barcellona, il Huawei Watch 2 rappresenta uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a dispositivi come il Gear S3 di Samsung o il Watch Series 3 di Apple.

Lo smartwatch sfoggia una cassa circolare in acciaio con display AMOLED da 1,2 pollici e risoluzione da 390 x 390 pixel. Il pannello touch è concepito per offrire una visione chiara di tutte le informazioni captate dal gran numero di sensori (notifiche incluse). Il Huawei Watch 2, così come la stragrande maggioranza degli smartwatch di fascia alta, offre certificazione IP68 il che lo rende resistente al contatto con polvere e acqua.

Lato sensori troviamo il classico sensore HR per il tracking del battito cardiaco, l’accelerometro, il giroscopio, la bussola digitale e il barometro. Trattandosi di uno smartwatch top di gamma sono ovviamente presenti GPS + GLONASS, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.1 LE. Il Huawei Watch 2 è stato presentato in due varianti: una Classic e una versione 4G, ovvero munita di connettività LTE per sfruttare lo smartwatch lontani dal proprio smartphone. A differenza di dispositivi muniti di eSIM (Samsun Gear S3 Frontier, Apple Watch Series 3, eccetera), Huawei ha deciso di inserire in vero e proprio carrellino per la nano SIM.

Questo nutrito numero di sensori viene gestito dal classico Qualcomm Snapdragon Wear 2100, quad-core da 1.1 GHz, 4 GB di ROM e 768 MB di RAM. Il sistema operativo è Wear OS, ovvero l’OS nato dalle ceneri di Android Wear. La presenza di Wear OS 1.1 ha dato un pizzico di vitalità in più allo smartwatch, oltre che migliorarne la durata della batteria di un buon 10%.