Huawei smartphone: scopri quale acquistare nella nostra selezione

Huawei smartphone: quale comprare

Se hai cercato Huawei e smartphone può voler dire soltanto due cose: o sei già un utente del brand cinese e vuoi aggiornare il tuo telefono o hai sentito parlare del marchio e hai voglia di dargli una chance. In entrambi i casi sei sulla pagina giusta: ci penseremo noi a selezionare i prodotti migliori dell’azienda cinese, cercando di individuare i modelli che riescono a soddisfare tutti i bisogni e tutte le necessità.

Huawei può essere una scoperta per i meno avvezzi alle ultime novità tecnologiche, ma per chi segue con costanza l’andamento del mercato, l’azienda cinese è oramai uno dei player di riferimento per capire i trend del momento: presente in Italia da più di un decennio, il brand ha registrato un’impennata di vendite nel corso degli ultimi anni che l’ha portata al secondo posto della classifica dei maggiori costruttori subito dopo Samsung. Insomma, non si tratta di telefoni “plasticosi” e di dubbia qualità: stiamo parlando di telefoni dall’ottimo design e dalle buone caratteristiche tecniche, sotto tutti i punti di vista: dal display, alle fotocamere, passando per i processori. Soprattutto per quanto riguarda i SoC, Huawei sfrutta la controllata Hisilicon per realizzare i Kirin, che, insieme agli Snapdragon di Qualcomm, sono tra i migliori chip che si possono trovare in ambito mobile.

Per l’ambito fotografico basti pensare alla collaborazione pluriennale stretta da Huawei con Leica per cercare di osare al massimo in termini di sensori. L’azienda di Shenzen è stata la prima a lanciare una tripla fotocamera posteriore a bordo dello Huawei P20 Pro, tutt’ora il miglior smartphone del 2018 per quanto riguarda le prestazioni fotografiche. Questo perché ha sfruttato il know-how e le competenze di Leica nel mondo fotografico, applicandole all’estrema potenza nel mercato mobile e facendo così della qualità dei sensori un proprio punto di forza distribuito tutta la propria offerta.

Quindi perché acquistare qualcosa dal binomio “Huawei smartphone”? Perché si tratta di un brand che realizza telefoni di qualità, ben distribuiti nel nostro paese e con un’efficiente assistenza tecnica, presente oramai in tutta Italia. Ma anche perché c’è un altro aspetto da sottolineare dell’offerta Huawei: smartphone che non solo eccellono dal punto di vista delle schede tecniche, ma che sono contraddistinti anche da uno dei migliori rapporti tra qualità e prezzo sul mercato, con una vasta offerta in cui è difficile non trovare lo smartphone giusto per ogni esigenza. Non ci resta dunque che andare a scoprire per filo e per segno i prodotti migliori dell’accoppiata “Huawei smartphone”.