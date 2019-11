HP Black Friday: tutte le offerte

HP Black Friday: quello che c’è da sapere

Il periodo degli sconti

Detto brevemente, il Black Friday è una tradizione degli Stati Uniti in cui si offrono i più grandi sconti di tutto l’anno. Evento che apre la stagione di shopping natalizio, questa giornata è segnata dagli affari migliori che possono fare gli utenti dei vari negozi online che aderiscono all’iniziativa. Di seguito parleremo di come approfittarne in maniera saggia, ma puoi leggere Che cos’è il Black Friday per avere più informazioni sul Black Friday specificatamente.

Innanzitutto, la data quest’anno è dal 22 al 29 novembre compresi, con l’ultimo venerdì del mese che rappresenta il Black Friday vero e proprio. Questo perchè il Black Friday non è più un giorno unico, ma copre anche l’intera settimana precedente al giorno stesso. Per altri dettagli ti rimandiamo a Black Friday Amazon: come funziona, ma segnaliamo prima di continuare che le promozioni continuano durante il Cyber Monday. Questo post-evento, che si svolge il lunedì dopo il Black Friday, è dedicato unicamente a sconti di elettronica e tecnologia.

Come sfruttare HP Black Friday al massimo

Andando con ordine, in questa pagina ci concentreremo sulle offerte di HP e su cosa l’azienda abbia in sconto durante l’evento. Se quindi hai sempre voluto un portatile, che sia per giocare, per studiare o per lavoro, ci teniamo a sottolineare che è il momento migliore dell’anno per effettuare l’acquisto.

Quali negozi fanno offerte per il Black Friday? Amazon è praticamente sinonimo dell’evento, con i suoi sconti lampo di poche ore e gli sconti giornalieri più comodamente accessibili, ma non è l’unico. eBay partecipa anch’esso all’evento, grazie a un sistema basato sull’esaurimento scorte che applicano anche UniEuro e Euronics. Con questo approccio, il numero di prodotti in sconto è limitato e può esaurirsi durante il periodo. Altri negozi come ePrice e GearBest offrono invece un modello diverso, per cui bisogna capitare sul sito nel momento giusto, come se fosse una lotteria – abbastanza difficile per fare piani e che richiede di stare davanti allo schermo costantemente.

Convenienza

A questo punto può sorgere una domanda: si tratta di vere offerte o solo di un’occasione pubblicitaria? La risposta è si, è veramente un momento di sconti enormi, ma vanno sfruttati con cervello. Il motivo principale per cui un rivenditore fa sconti è che vuole sgombrare il suo magazzino, e questo significa che cerca di liberarsi soprattutto di prodotti che non riesce a vendere. Bisogna quindi evitare prodotti dalla qualità scarsa, e anche quelli che in realtà sono scontati in maniera molto meno marcata di quanto suggeriscono i numeri su schermo. Per questo i nostri esperti qui a Ridble passeranno l’evento a analizzare, scremare e segnalare i prodotti, e di seguito troverai solo i migliori affari.

C’è da ricordare inoltre che il Black Friday segnala l’inizio della stagione di shopping di Natale. È il momento perfetto per comprare i regali: potrai garantire che ti saranno consegnati in tempo per le feste e li troverai a un prezzo molto ridotto rispetto al resto dell’anno. Inoltre, le nostre liste di sconti HP Black Friday offrono una perfetta lista regali da cui scegliere nel caso tu abbia difficoltà nel pensare a un regalo per parenti o amici che non conosci troppo bene.

Servizi utili per l’evento

Amazon in particolare offre una serie di servizi che possono rendere questo Black Friday ancora più vantaggioso. Amazon Prime resta il principale: si tratta del servizio di consegna gratuita ultrarapida dell’azienda, in grado inoltre di farti accedere a sconti in anticipo, e che puoi provare gratuitamente per 30 giorni sulla pagina di Amazon Prime. È perfetto per ricevere i regali di Natale senza problemi, e se sei uno studente con Amazon Prime Student potrai ottenere un’offerta speciale di 90 giorni di prova gratuita e un prezzo ridotto se decidi di continuare. Puoi registrarti a questo indirizzo.

Se invece fai acquisti per un’azienda, puoi andare alla pagina di registrazione di Amazon Business per registrarti ad Amazon Business gratuitamente. Si tratta di uno speciale tipo di account pensato apposta per le aziende, con offerte particolari e soprattutto la capacità di consentire lo scarico fiscale tramite fatturazione elettronica. Infine, per completezza aggiungiamo all’elenco Amazon Music Unlimited, che in questi giorni vede una promozione di 4 mesi di abbonamento a 0,99€.