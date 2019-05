Hoover aspirapolvere: i prodotti più efficienti

Hoover Telios Plus

L’aspirapolvere Telios Plus di Hoover è una figlia del passato, dotata di traino e di sistema di raccoglimento della polvere con sacco EPA lavabile da ben 3,5 litri. Consumando soli 700 watt, questo aspirapolvere riesce a fornire una forza aspirante di classe A su tutte le superfici producendo solo 66 db di rumore. Telios Plus è studiata per risparmiare spazio, con un design compatto e il vano porta oggetti per contenere internamente gli accessori della scatola. Su questo fronte troviamo: bocchetta per fessure, spazzola a pennello e spazzola per imbottiti. Il tubo telescopico permette una grande libertà d’azione che insieme ai 9 metri di cavo e alle ruote piroettanti permette quasi di non sentire l’ingombro del traino. Inoltre le ruote gommate sono perfette per evitare di lasciare tracce del vostro passaggio sui pavimenti più delicati come ad esempio il parquet.

L’aspirapolvere Hoover Telios Plus è uno strumento classico lontano dai nuovi canoni del mercato ma perfetto se siete in cerca di un prodotto per sostituire la vostra vecchia aspirapolvere. Un ottimo compromesso tra passato e futuro, peccato per il sacchetto, ma tra le prestazioni di questo Telios e un’altro aspirapolvere Hoover con serbatoio, il primo vince a spazzole basse.