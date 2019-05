Honor smartphone: ecco i migliori modelli presenti sul mercato

Honor View 10 Lite

Honor View 10 Lite è l’ultimo dispositivo uscito dall’accoppiata Honor smartphone e unisce il notch al design a tutto schermo incastonando un display da 6,5 pollici Full HD+ con un telaio centrale in metallo e una scocca in vetro 2.5D con doppia texture e diffrazione cromatica, per un look and feel elegante e liscio. Bellissimo da vedere, soprattutto sul retro dove fa bella mostra di sé una doppia fotocamera da 20+2 megapixel che nasconde il lettore per le impronte digitali al centro della cover.

A livello hardware, il View 10 Lite monta il nuovo processore Kirin 710 – octa-core a 2.2 GHz – con 4 GB di RAM e un massimo di 128 GB di memoria interna che si sposa con una buona batteria da 3750 mAh che promette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Per il resto non manca nulla: dalla modalità dual-SIM alla connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, chip NFC e ingresso micro USB. L’ideale per chi cerca un telefono in grado di far bene tutto sotto ai 300€.

Honor View 10 Lite: la nostra prova

Il design è sicuramente uno dei pregi di questo telefono: nonostante bordi e cornici non siano così sottili, il look estetico è intrigante. Il notch non è piccolissimo, ma non disturba nell’utilizzo giornaliero del device, consentendo comunque la visualizzazione delle notifiche. Il lettore per le impronte digitali è veloce e preciso e si sposta sul retro dove ritroviamo la dual cam in alto a sinistra, che spicca nella cover in vetro con doppia finitura, riflettente a destra e più satinata sulla sinistra con un ottimo gioco di luci che si lascia guardare. Il display IPS è di ottima qualità con una buona saturazione, ottimi angoli di visione e un contrasto non eccezionale; buono il touch-screen.

Dal punto di vista delle prestazioni, ha ottenuto un benchmark di 139822 con Antutu, sopra la media nella sua fascia di prezzo: il processore se la cava bene e l’ottimizzazione della EMUI 8.1 consente una buona fluidità senza lag, nemmeno con giochi pesanti o film in MKV. Le fotocamere posteriori da 20+2 megapixel scattano delle buone immagini con un’app abbastanza semplice da gestire, anche se vanno un po’ in difficoltà con la gestione dei colori: alcune volte sembrano troppo “sparati”, altre volte – soprattutto per lo sfondo – tendono a fare effetto acquarello. Appena sufficienti le foto in notturna.

Per quanto riguarda la batteria, abbiamo riscontrato un’autonomia media che ti consente di arrivare con tranquillità a fine giornata con 6/6,5 ore di schermo acceso: in dotazione c’è un alimentatore da 5V/2A per una ricarica non rapidissima, tant’è che un ciclo di carica completo dura all’incirca un’ora e mezzo. Buono lo speaker mono, così come la ricezione con la capsula auricolare. Complessivamente il telefono è un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo che abbia buone prestazioni con un bel design: sotto i 250€ è da tenere d’occhio.