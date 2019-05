HD Xbox One: come e quale scegliere

HD Xbox One quale comprare

L’unico vero limite imposto a livello di sistema operativo della console è che l’Hard Disk in questione abbia una capacità di storage fra i 250 GB ed i 16 TB. Questo non significa però che non vi sia una fascia “ideale” da rispettare. In termini di rapporto qualità/prezzo, infatti, vi suggeriamo di scegliere un HDD tra 1 TB e 4 TB di spazio. Meno di 1 TB e sarebbe un’acquisto relativamente inutile, più di 4 TB comporta invece una spesa inutilmente elevata.

Connettività e velocità di trasferimento

L’altro aspetto da guardare è la velocità della trasmissione dei dati, fattore piuttosto importante onde evitare tempi di caricamento esagerati in relazione a quelli offerti dall’HD Xbox One incorporato nello chassis. Per questo motivo, dunque, l’interfaccia USB 3.0 offre la migliore soluzione possibile, dunque nella nostra guida non troverete prodotti che non offrono questo standard. Xbox One purtroppo usa ancora l’interfaccia SATA II, quindi all’atto pratico un Hard Disk da più di 5.400 RPM e 3 Gbit/s di velocità di trasmissione dei dati è completamente sprecato.

Questo limite però non riguarda gli Hard Disk esterni, dato che non si collegano via SATA II ma via USB, perciò un HD Xbox One esterno che sfrutta la connessione USB 3.0 paradossalmente risulta equiparabile o potenzialmente più veloce di quello presente internamente, offrendo un ulteriore giustificazione a questa nostra scelta di non includere prodotti che non supportano questo standard. Un ulteriore limitazione che ci imponiamo è di consigliarvi solamente Hard Disk auto-alimentati, vantando questi una migliore praticità d’utilizzo; nulla vi vieta da usare modelli non auto-alimentati, però assicuratevi in quel caso di non muovere o dare scossoni d’alcun tipo al prodotto mentre è attivo, onde evitare danni permanenti al disco.

E se decidessi di optare per un SSD?

Vi ricordiamo che se siete possessori di una Xbox One X – che supporta l’interfaccia SATA III, al contrario dei modelli One e One S – potete tranquillamente optare per un SSD gaming invece che per un HD Xbox One esterno . Il prezzo “per gigabyte” sarà sicuramente superiore, però lo è anche la velocità di trasmissione, quindi starà a voi scegliere in quel caso cosa desiderate valorizzare maggiormente: la capacità di storage o la riduzione notevole dei tempi di caricamento.