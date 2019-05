Miglior Hard Disk esterno: le migliori soluzioni di archiviazione

Hard disk esterno: quale comprare

Arrivati alla conclusione di avere bisogno di più memoria sul proprio PC dove conservare i propri file, vediamo quindi di focalizzarci su cos’è un hard disk esterno, quali sono le caratteristiche, e secondo quali criteri è bene scegliere la propria soluzione di archiviazione esterna.

Gli hard disk esterni sono dispositivi rimovibili che come già detto consentono l’archiviazione di file tramite una connessione ad un elaboratore principale, sia esso un computer o una console. A differenza degli HDD interni, montano un case che ne consente il trasporto, la resistenza agli urti, e la connettività tramite svariate tipologie di porte, ormai quasi sempre USB 3.0.

Sebbene a livello tecnico siano svariati i criteri considerabili a riguardo, le differenze sostanziali in termini di utilizzo sono riscontrabili principalmente in dimensione e in tipologia di alimentazione. La dimensione degli hard disk si indica generalmente col diametro in pollici del disco a rotazione presente al loro interno. Gli standard da prendere in considerazione oggi sono due: 3,5″, dal volume consistente più indicato per la resistenza e per l’utilizzo su scrivania (la dimensione è identica a quella degli hard disk montati internamente nei computer tower), e 2,5″, più piccoli e più leggeri facilmente trasportabili (la dimensione corrisponde a quella degli HDD interni montati sui portatili).

La tipologia di alimentazione invece, forse distinzione più importante, è un criterio che indica il modo in cui l’hard disk esterno si alimenta, ovvero se è autoalimentato, oppure dispone di alimentazione esterna. I dischi autoalimentati sono quasi sempre da 2,5″ e consentono il funzionamento plug and play, utilizzando una o due USB per alimentare il disco esterno.

Sebbene siano consigliabili per la facilità di utilizzo, è da considerare che l’autoalimentazione rappresenta un vincolo al terminale, e che nei casi di dischi di vecchia generazione (2.0), due USB per il collegamento (una per il trasferimento, una per l’alimentazione) potrebbero essere troppe per l’utilizzo su computer portatile o su console, in alcune delle quali le porte USB svolgono anche il ruolo da porte per rifocillare i joypad. Come avrete ben capito di conseguenza invece, la pecca dei dischi ad alimentazione esterna è che necessitano di una presa di corrente sempre vicina.

Altra caratteristica importante, introdotta in modo un po’ improprio all’interno di questa guida, è la differenza di natura per i dischi: infatti, soprattutto nel settore portatile, sono ormai arrivati sul mercato gli SSD portatili, differenti dai dischi da 2,5″ tradizionali per le prestazioni notevolmente più elevate. Inoltre, questi tendono ad essere molto più piccoli, e quindi più facili da trasportare. Se avete un bel gruzzolo e volete puntare su qualcosa di estremamente performante, e che magari puntano sui nuovi standard USB 3.1 e USB Type-C, dategli un’occhiata.

Illustrati i criteri fondamentali e specificato che dovreste orientarvi sempre verso gli USB 3.0 (o 3.1 in casi estremi), andiamo a vedere quali sono le migliori soluzioni a prezzo vantaggioso per l’archiviazione dei file su memoria esterna “da scrivania“, ovvero a postazione fissa, e da trasporto, ad alta portabilità.