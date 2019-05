Hard Disk esterno Xbox One: i migliori per ampliare la memoria della console

Hard Disk esterno Xbox One: quale comprare

I punti da analizzare in un Hard Disk esterno Xbox One non sono molti, dato che i prerequisiti richiesti sono solamente due. Il primo è che il prodotto in questione abbia una capacità minima di almeno 256 GB ed una capienza massima di 16 TB. Ragionando in un’ottica qualità/prezzo, però, il nostro consiglio ultimo è di stare nella fascia 1 – 4 TB. In questa maniera eviterete di acquistare modelli inutilmente poco capienti o troppo costosi.

Il secondo, invece, riguarda la tipologia di connessione presente e la velocità di trasmissione dei dati. Per poter impiegare un Hard Disk esterno con la nostra console servirà necessariamente un’interfaccia USB 3.0 o superiore, altrimenti non sarebbe compatibile a causa della velocità di trasmissione dati insufficiente. Un ulteriore fattore che potrebbe essere più o meno importante da considerare è se l’HDD in questione sia auto-alimentato o richieda alimentazione esterna. Il nostro suggerimento è di favorire i prodotti auto-alimentati, così da ridurre il numero di cavi flottanti e migliorarne la praticità, ma entrambe le varianti risultano competenti e valide; ricordatevi in ogni caso di non muovere l’Hard Disk esterno Xbox One quando è attivo onde evitare danni irreversibili al disco.

La velocità di trasmissione

Un limite innato dato dalla console in sé è l’ormai obsoleta interfaccia SATA II, che rende inutile l’acquisto di un Hard Disk con più di 5.400 RPM (rotazioni per minuto) e 3 Gbit/s di velocità di trasmissione dei dati. Un Hard Disk esterno potrebbe in teoria aggirare questo limite, dato che le porte USB 3.0 (presenti sia su Xbox One che Xbox One S) supportano fino a 5 Gbit/s, ma se si considerano diversi fattori – come la latenza ed il fenomeno di overhead dei protocolli – le prestazioni di un HDD esterno risultano in campo pratico paragonabili a quelle dell HDD integrato.

Vale la pena un HDD rispetto ad un SSD?

Questo discorso, però, non è così limitante nel caso della più recente console di casa Redmond, essendo quest’ultima dotata della ben più moderna interfaccia SATA III. Grazie a questa aggiunta, infatti, Xbox One X è tranquillamente in grado di sfruttare la velocità superiore di trasmissione dei dati offerta dagli SSD e dagli SSHD, quindi l’utente ha a sua disposizione due possibilità: espandere la memoria con un HDD esterno o in alternativa comprare un SSD per velocizzare l’intera piattaforma.

Il costo degli SSD gaming è chiaramente superiore “al GB” rispetto a quello di un HDD e la procedura di migrazione da HDD integrato a SSD (dimensioni massime di 2,5″, n.d.r.) potrebbe non essere alla portata di tutti gli utenti in termini di competenze informatiche richieste, però entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi (rispettivamente maggiore velocità e miglior rapporto capienza/prezzo). Starà a voi scegliere a seconda di cosa preferireste potenziare, ma nulla vi vieta chiaramente di andare per entrambe le soluzioni se il portafogli lo consente.