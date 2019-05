Hard disk esterno Xbox One S: le soluzioni più consigliate

Hard Disk esterno Xbox One S: quale comprare

Quando dovete decidere che prodotto acquistare, vi suggeriamo di tenere a mente un piccolo suggerimento: optate per un Hard Disk esterno Xbox One S con capacità di storage tra 1 TB e 4 TB. Tecnicamente la vostra console supporta unità esterne dai 250 GB ai 16 TB, ma questo non significa che sia sensato seguire alla lettera questi valori come “consigliati”. Qualsiasi unità esterna inferiore al terabyte, infatti, sarebbe relativamente inutile in quanto avrebbe pochissimo spazio (anche meno di quello integrato nel sistema). Di più di 4 TB, invece, e l’esborso risulterebbe estremamente sfavorevole in relazione ai benefici che ne trarreste. Un altro piccolo suggerimento che vogliamo darvi è di scegliere un prodotto auto-alimentato. È possibile usare anche HDD non auto-alimentati, ma concettualmente sono obsoleti.

Solo USB 3.0, non si accettano sostituti

Una volta deciso che taglio dovrà avere il nostro Hard Disk esterno Xbox One S, cos’altro bisogna valutare per decidere che prodotto acquistare? Sostanzialmente una cosa: la connettività, o meglio, la tipologia di cablaggio impiegato per collegare l’unità di memoria alla console. Per dirla in maniera breve e concisa, acquistate solamente HDD esterni USB 3.0. Questi ultimi, infatti, offriranno prestazioni analoghe o addirittura superiori a quelle dell’Hard Disk interno.

Dovete sapere, infatti, che pur essendo Xbox One S una revisione della più antiquata Xbox One, adotta ancora l’interfaccia SATA II. Di conseguenza, un Hard Disk interno da più di 5.400 RPM e 3 Gbit/s di velocità di trasmissione non raggiungerebbe performance migliori. Quando si parla di USB 3.0, però, il discorso è leggermente diverso dato che quel tipo di connettività offre velocità di trasferimento dati maggiori del SATA II. Una volta che vengono prese in considerazioni le limitazioni legate date dal fatto che si sta passando per delle porte e non direttamente dalla MOBO, le prestazioni all’atto pratico risultano appunto comparabili. Non temete, dunque: all’atto pratico con un HDD esterno collegato tramite USB 3.0 non troverete alcun aumento dei tempi di caricamento.

Perché non un SSD?

Potrebbe sorgervi una domanda, dopo aver letto il precedente capitolo: e se decidessi di acquistare un SSD invece che un HDD? Di per sé il ragionamento è assolutamente sensato, dato che un SSD gaming ha velocità di lettura e scrittura drasticamente superiori, ma comprarne uno per One S è impossibile.

Il perché di questo avviso è davvero semplice: non ha senso impiegare SSD su Xbox One S. Questo perché – come abbiamo detto sopra – Xbox One S non supporta l’interfaccia SATA III e di conseguenza le velocità subirebbero un downgrade e qualsiasi SSD viaggerebbe ai limiti del SATA II. Il problema, invece, non sussiste se siete dotati di una Xbox One X, dato che questa adotta la più moderna configurazione SATA III.