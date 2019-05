Hard Disk esterno PS4: i migliori per ampliare la memoria della console

Hard disk esterno PS4: quale comprare

Prima di procedere con la guida all’acquisto del migliore hard disk esterno PS4, è doveroso illustrare alcuni piccoli passi per aiutare nella scelta e limitare al minimo eventuali rischi di incompatibilità con la console. Prima di tutto, occorre considerare il taglio dell’hard disk esterno che vuoi collegare alla console. Di base, PS4 propone modelli da 500 GB o 1 TB; entrambi dotati di uno spazio libero effettivo minore rispetto a quello nominale, considerando la presenza del sistema operativo e di diversi dati criptati che vanno comunque ad occupare un certo spazio all’interno dell’hard disk della console.

Lo stesso discorso, tuttavia, si applica anche a tutti gli hard disk esterni, motivo per cui un HDD da 500 GB non avrà mai lo stesso spazio disponibile. Questo sarà variabile tra i 450 ed i 480 GB in base al modello e alle funzionalità. Alcuni di essi, infatti, propongono una piccola partizione dedicata esclusivamente ai backup o ai software di protezione e trasferimento dei dati. In ogni caso, considerando i prezzi decisamente amichevoli di diversi prodotti in questa categoria, la scelta migliore sarebbe sempre di puntare verso tagli più elevati, partendo con proposte da 1 TB fino ad arrivare anche ad hard disk esterni da 3 o 4 TB. Per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati, si tratta sempre di un fattore importante da considerare per l’uso della console, ma che passa in secondo piano rispetto alla capienza. Se per te è un parametro fondamentale, gli SSD PS4 sono talmente più veloci che nessun hard disk può reggere il confronto, per cui risulta più utile consultare quella guida.

L’alimentazione

Andando ad escludere tutti i prodotti che sfruttano anche uno spazio aggiuntivo disponibile in cloud, non sfruttabile per quanto riguarda l’utilizzo con PS4, la seconda questione da tenere in considerazione è la distinzione tra hard disk esterni autoalimentati e hard disk esterni con alimentazione indipendente. Nel primo caso sarà sufficiente il semplice collegamento alla console tramite porta USB 3.0 per alimentare l’hard disk, mentre la seconda categoria di prodotti necessitano il collegamento ad una presa elettrica per poter funzionare. Come effettuare, dunque, questo tipo di scelta?

Se punti a tagli inferiori ai 3 TB e spegni in maniera totale la console al termine delle vostre sessioni di gioco, un hard disk esterno autoalimentato si rivela senza dubbio la scelta migliore, evitando la necessità di occupare spazio con un’ulteriore collegamento alla corrente e senza comunque il rischio di perdite di dati. Se, tuttavia, vuoi un hard disk esterno PS4 superiore ai 3 TB o mantieni spesso la console in standby con un minimo residuo di corrente, in questo caso un hard disk autoalimentato potrebbe andare incontro ad un’usura più rapida nel tempo. Per questo motivo la scelta di un hard disk ad alimentazione autonoma potrebbe rivelarsi la scelta che fa al caso tuo, data la possibilità di spegnere in maniera indipendente il device.

In entrambi i casi l’installazione è estremamente semplice. Una volta accertato che il firmware della console sia aggiornato alla versione 4.50 o superiore, basta collegare l’hard disk esterno PS4 tramite porta USB, usando magari la presa posta sul retro in modo da non avere un cavo in bella vista. La console riconoscerà automaticamente il device e chiederà se si vuole formattare l’hard disk per l’utilizzo come memoria interna. Anche in questo caso è bene far notare che, una volta formattato, l’hard disk non potrà essere utilizzato per altri scopi se non come memoria interna della console. Ricordatevi, dunque, di mantenere sempre attivo il collegamento dell’hard disk alla console, soprattutto in fase di gioco, o si rischierà di corrompere dati come salvataggi o intere applicazioni. Ultima nota: è possibile collegare un unico hard disk esterno a PS4 per volta.