Giochi Zelda Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Super Smash Bros Ultimate

Non poteva mancare Super Smash Bros Ultimate, appuntamento con la serie all stars della Grande N in cui appaiono tutti i suoi personaggi più famosi. In questo episodio Link appare con i suoi vestiti e il suo equipaggiamento di Breath of the Wild, ma non è l’unico personaggio della serie a farsi vivo. Ganondorf, Young Link e Toon Link e la stessa principessa Zelda sono personaggi in questo picchiaduro in cui vince chi riesce a sbattere fuori dall’arena per primo l’avversario. Facile da imparare eppure immensamente complesso, la serie è un capolavoro di design che conta decine e decine di personaggi.