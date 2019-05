Giochi Xbox One è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di giochi per Xbox One. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori giochi Xbox One sul mercato quelli più adatti ai tuoi guist.

L’universo degli giochi per Xbox One è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono giochi Xbox One di vari generi, pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla dei migliori giochi PS4 il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato e testato uno ad uno i giochi per Xbox One dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori giochi Xbox One sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Quali giochi Xbox One scegliere? I fattori da considerare

Nello stilare una selezione di giochi Xbox One, le nostre guide prendono in considerazione diversi fattori, ma soprattutto permettono di accedere a dei consigli specifichi che possano rispondere ad esigenze differenti. I fattori da tenere in considerazione sono, infatti, diversi e tutti variabili in base a che tipo di giocatori siete.

Prima di tutto, come giocatori assidui avrete certamente bisogno di tenere traccia di tutte le prossime uscite rilevanti per Xbox One, con un occhio di riguardo alle grandi esclusive per la console di casa Sony, ma non solo. Se da una parte il mondo dell’informazione videoludica vi può essere d’aiuto per tenervi informati sui titoli più attesi e di maggiore importanza, dall’altra non è difficile scovare qualche perla nascosta che, per un motivo o per un altro, non ha ricevuto la copertura mediatica che meriterebbe.

Un secondo importante fattore da considerare, sia nel caso cerchiate qualcosa di più specifico da recuperare per la vostra console sia nel caso siate giocatori più occasionali, è il genere di videogioco che state cercando. Per una console come Xbox One i titoli a disposizione sono veramente tantissimi, e ognuno di essi appartiene a diversi generi che potrebbero soddisfare le esigenze di specifici giocatori, motivo per cui abbiamo iniziato anche a proporre delle guide all’acquisto specificamente pensate per i migliori giochi Xbox One di un determinato genere. Al momento la selezione potrebbe non risultare ricchissima, ma la collana dedicata a questo tipo di selezioni sta gradualmente crescendo per permettervi di trovare sempre il prodotto giusto per voi. Tra queste, inoltre, saranno incluse anche delle guide all’acquisto dedicate anche a particolari funzionalità aggiuntive, come nel caso dei titoli supportati dall’ultima Xbox One X, edizione potenziata della console Sony capace di offrire un’esperienza di gaming a risoluzione 4K, HDR e prestazioni maggiori; o ancora potrete trovare selezioni di titoli appartenenti alle precedenti generazioni Xbox e Xbox 360 supportati – e in alcuni casi migliorati – dalla retrocompatibilità di Xbox One.

Migliori giochi per Xbox One

All’interno di questa sezione trovate le nostre guide all’acquisto sui migliori giochi Xbox One per genere. Si tratta dei migliori titoli, divisi per tipologia di gioco. Vi basterà, infatti, scegliere il genere che preferite per accedere all’elenco dei giochi per Xbox One da non perdere per questa determinata tipologia. Dagli sportivi agli sparatutto, da quelli di ruolo all’avventura abbiamo cercato di coprire i genere più disparati.

Giochi per Xbox One ancora non disponibili

Se state cercando giochi per Xbox One non ancora disponibili e volete sapere quando arriveranno sul mercato o se volete essere aggiornati sulle prossime uscite, non disperate, abbiamo pensato anche a questo. La nostra guida all’acquisto sui migliori giochi in uscita è quello che vi serve per non perdervi nulla.

Giochi Xbox One e non solo

Oltre ad aiutarvi nella scelta dei giochi per Xbox One da acquistare, i nostri specialist monitorano costantemente altre guide all’acquisto che potrebbero tornarvi utili. Se infatti vi accingete ad assemblare un computer da gaming, a sostituire un singolo componenti per rendere il vostro computer più performante, o se semplicemente vorreste essere aiutati nell’acquistare un accessori da gaming in grado di migliorare la vostra esperienza, dovete necessariamente dare uno sguardo a queste due ulteriori collane.