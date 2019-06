Giochi Xbox One sport: i migliori nella nostra selezione

Super Mega Baseball 2

Pur non vantando la presenza di licenze ufficiali o di un gameplay simulativo per i giocatori più esigenti, Super Mega Baseball 2 è un gioco dannatamente divertente, comunque la si voglia vedere. Con un gameplay accessibile ed immediato ed un sistema di fisica tutt’altro che banale, questo titolo potrebbe non farvi rimpiangere la mancanza di veri e propri titoli di baseball su Xbox One con licenza MLS, escludendo R.B.I. Baseball, di cui vi sconsigliamo caldamente l’acquisto. Se non siete stati fortunati e non avete potuto riscattare Super Mega Baseball 2 in occasione di una delle precedenti selezioni dei Games with Gold, il suo acquisto è assolutamente consigliato per gli amanti di questo immortale sport americano.