Giochi Xbox One avventura: i migliori della categoria nella nostra guida all'acquisto

Giochi Xbox One avventura quale comprare

Come dicevamo poc’anzi, i giochi Xbox One avventura possono essere suddivisi in almeno due sottocategorie, entrambe dedicate in maniera molto specifica alla sfera delle esperienze single player. Queste sono rappresentate, nella fattispecie, da titoli action/adventure, con una struttura più aperta ed un comparto narrativo dal sapore decisamente cinematografico. Possiamo includere in questa prima categoria titoli come Quantum Break, Assassin’s Creed o Tomb Raider.

La seconda macrocategoria che possiamo avvicinare al termine di giochi Xbox One avventura è quella delle cosiddette avventure grafiche, un genere che negli ultimi anni ha subito un cambiamento quasi radicale rispetto a quelle che in passato eravamo abituati a definire avventure punta e clicca, per assumere il termine – poco azzeccato, per altro – di walking simulator. Avventure, in sostanza, basate quasi interamente sul comparto narrativo, limitando l’interazione vera e propria del giocatore a poche ed elementari meccaniche di gameplay. Ne sono un esempio chiaro le avventure firmate Telltale Games.

Rimane dunque a voi la scelta di puntare su un titolo più classico ed immediato come può essere un action adventure, oppure immergervi pienamente nella narrazione con un titolo appartenente alla seconda delle categorie appena descritte.