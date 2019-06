Giochi VR PC: i migliori titoli nella nostra guida all'acquisto

Giochi VR PC: quale comprare

La realtà virtuale sta uscendo giusto ora dalla fase di early adoption, la fase della vita di un prodotto in cui esso viene comprato ed utilizzato solo da appassionati e gente del settore. I giochi disponibili sono quindi per ora limitati, e ne usciranno di sicuro molti di più man mano che la tecnologia si diffonderà e la potenza media dei computer aumenterà. Abbiamo deciso di inserire nella lista giochi sia esclusivamente per VR, sia giocabili in maniera canonica, ma la cui esperienza cambia significativamente indossando un visore.

Un’ultima nota: esistono, su internet, mod e programmi in grado di aggiungere la modalità VR ad alcuni giochi, in maniera più o meno convincente. È possibile che vi dedicheremo attenzione in futuro, per spiegare funzionamenti e rischi di questi programmi aggiuntivi, ma per ora ci concentreremo sui giochi già funzionanti in VR senza dover toccare i file di installazione.