Giochi Ubisoft Nintendo Switch: la nostra guida

Rayman Legends Definitive Edition

Come dicevamo in apertura, questo platformer dalla qualità altissima è nato in origine per Wii U ed è stato successivamente trasportato su Nintendo Switch. Ubisoft ha tentato di rivoluzionare la sua mascotte senza braccia, ritornando alle basi da cui è partita la sua serie per un platform bidimensionale che sfrutta appieno il touch screen integrato in entrambe le console. Tra i giochi Ubisoft Nintendo Switch è uno dei più ben “disegnati”, grazie allo stile grafico molto particolare. Include inoltre diverse modalità, tra cui multigiocatore e una divertente modalità calcistica perfetta per le feste.