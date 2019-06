Giochi survival horror PS4: la nostra selezione

Giochi survival horror PS4: quale comprare

Prima di procedere con la nostra selezione, si rende necessaria una premessa. Il genere dei survival horror PS4, a differenza dei più generici giochi horror, richiede la presenza di alcune meccaniche precise. Di recente sono stati rilasciati sulla console di casa Sony diversi titoli appartenente al genere horror, tuttavia si tratta per lo più di walking simulator basati sulla tensione e sui colpi di scena improvvisi; i cosiddetti jump scare. I più storici survival horror, al contrario, vedono la presenza di un gameplay più canonico, in cui la sfida principale è basata sull’esplorazione per trovare le risorse necessarie a sopravvivere a forze avverse, quali zombie, mostri, alieni e via discorrendo. La nostra selezione, dunque, andrà a raccogliere i migliori giochi PS4 appartenenti proprio a questa categoria specifica, rimandando una guida ai migliori giochi horror per PS4 ad una data futura.