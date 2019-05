Giochi sportivi Nintendo Switch: la nostra guida

Rocket League

Sviluppatore: Psyonix

Publisher: Psyonix

Si può discutere su Rocket League, ma non si può negare che il gioco sia di per sé uno sport, che lo si intenda come un tipo di calcio o di gare automobilistiche. Che lo si voglia prendere come un passatempo o che lo si affronti in maniera agonistica, fino ai livelli visti nei suoi campionati, il gioco ha una base estremamente solida: due squadre di auto si affrontano in un’arena in cui colpire un pallone gigante fino a farlo finire nella porta avversaria. Tra corse sulle pareti, salti mortali e turbo il gioco è frenetico e sorprendentemente tattico.