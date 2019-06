Giochi sparatutto PC: la nostra guida

Giochi sparatutto PC: quali comprare

Abbiamo deciso di stilare una lista divisa per tematica (horror, multiplayer eccetera), partendo dai migliori in assoluto e riservando una sezione a sé per i giochi sparatutto PC di natura indie; il motivo di questa scelta è che – come vedrete – questi giochi escono dagli schemi, spesso facendo cose che nessuno ha mai provato prima d’ora. Ci sono due cose che un gioco può fare per avere successo: essere il migliore, o essere così diverso da risultare unico. Partiremo dai più magnifici, costosi e influenti, per poi arrivare ai giochi più sperimentali.

Attenzione: la lista non è una classifica dei migliori giochi per computer usciti quest’anno, ma un elenco di giochi recenti selezionati dalla redazione che ancora oggi sono validi, in grado di spingere il vostro PC e i vostri riflessi al massimo e che nel 2018 bisogna assolutamente provare. Molti continuano a ricevere update e DLC, e noi continueremo ad aggiornare questa lista, quindi assicuratevi di tenerla d’occhio!