Giochi sparatutto Nintendo Switch: la nostra selezione

Giochi sparatutto Nintendo Switch: quale comprare

I giochi sparatutto sono quei giochi in cui si punta e si spara a dei nemici, in prima o terza persona. La prospettiva non è l’unico elemento: abbiamo deciso di scegliere giochi che danno precedenza ad armi e esplosivi, che mettano alla prova riflessi e coordinazione. Il catalogo non è fornitissimo, ma ci sono alcune gemme inaspettate e che vale la pena provare. Eviteremo sparatutto free to play multiplayer come Warframe, Paladins o Fortnite che, sebbene validi e divertenti, si rivolgono a un pubblico estremamente specifico e possono essere provati in prima persona senza dover pagare nessun costo.