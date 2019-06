Giochi sparatutto in terza persona PS4: la nostra selezione dei migliori

Giochi sparatutto in terza persona PS4 quale comprare

Come anticipato, sono tanti i titoli che potrebbero tranquillamente essere ascritti alla categoria dei giochi sparatutto in terza persona PS4, tuttavia pochi appartengono in maniera specifica a questo particolare genere. Se da una parte è più semplice distinguere un vero e proprio sparatutto in prima persona da altri generi videoludici in soggettiva – basti pensare a titoli come i più recenti Fallout, giochi di ruolo a tutti gli effetti anche se erroneamente considerati degli shooter in soggettiva – al contrario la presenza di una visuale in terza persona potrebbe trarre in inganno i giocatori meno esperti, considerando generi come i free roaming troppo spesso semplici sparatutto in terza persona.

Questa selezione, dunque, andrà a raccogliere unicamente i veri e propri giochi sparatutto in terza persona PS4, con qualche piccola aggiunta “ibrida” che ne giustifica comunque l’inserimento all’interno di questa guida per qualità e meccaniche di gioco. Saranno assenti, viceversa, alcuni titoli open world che snaturerebbero troppo le origini di un vero e proprio sparatutto in terza persona. Tra questi citiamo serie di grandissimo successo come GTA, Mass Effect, Uncharted o Tomb Raider, i quali, nonostante la presenza di meccaniche shooting anche profonde, si avvicinano più ad altri generi specifici che saranno trattati in alcune selezioni maggiormente dedicate.